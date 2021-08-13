虎尾鎮農會新任總幹事蔡武吉（左起）在理事長丁榮義、農業處長吳芳銘監交下，從代理總幹事供銷部主任林惠雯手中接下印信。（周麗蘭攝）

虎尾鎮農會理事會今（13日）舉行總幹事遴聘作業，唯一合格候聘人、前保險部主任蔡武吉（左一）獲現場8票全票數通過。（周麗蘭攝）

虎尾鎮農會理事會今（13日）舉行總幹事遴聘作業，唯一合格候聘人、前保險部主任蔡武吉獲現場8票全票數通過，1名理事因車禍請假。虎尾農會三月間改選後進行第一輪投票，前總幹事黃鈺惠未獲遴聘，今舉行第二輪遴聘作業，蔡武吉順利當選。

虎尾鎮農會理事會有9席理事，今天遴聘作業有8人出席，主席、理事長丁榮義宣布有1名理事因12日臨時出車禍，肋骨斷裂住院請假。

縣政府農業處長吳芳銘處、農業團體輔導科長高建平、縣農會總幹事簡明欽、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代表會主席林嘉弘、縣議員黃凱也到場。

遴聘作業採計名投票，選票上只有唯一一名合格候聘人蔡武吉，8名理事勾選同意或不同意，簽名後投票，開票結果8票全數勾選「同意」。

蔡武吉在理事長丁榮義、農業處長吳芳銘監交下，從代理總幹事供銷部主任林惠雯手中接下印信。

理事長丁榮義勉勵新任總幹事蔡武吉，歷經波折終能當選很不簡單，蔡也是基層出身，相信他能好好領導員工，上下一心共同打拚，做好農產供銷平衡，好好照顧農民。

蔡武吉受訪表示，感謝理事會對他的支持與期許，投票圓滿，他一定會認真做，未來會擴大花生、玉米的履歷生產專區，強化自有品牌「虎霸王」；金融部分前任總幹事做得不錯，會在此基礎上做得更加完備。

蔡武吉曾任虎尾農會推廣部主任、保險部主任資歷長達22年。去年11月登記參加虎尾農會總幹事遴選，雖也是合格候聘人，但競爭對手前總幹事黃鈺惠是績優總幹事有優先權。

雲林縣20鄉鎮市農會總幹事遴聘作業，虎尾鎮、斗南鎮第一輪遴聘作業未產生新任總幹事，雲林縣府同時公告徵求總幹事候聘，不過農委會僅核定虎尾農會的合格候聘總幹事名單，該理事會今（13日）進行投票，惟斗南農會總幹事仍難產。