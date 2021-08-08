名醫李進良與女星小禎的婚姻，從開始到結束都充滿花邊新聞，育有1女的兩人，在分居7年後終於簽字離婚，小禎本人更自嘲根本「歹戲拖棚」，如今彼此不做夫妻，當朋友反倒關係融洽，日前還曾在網路節目上合體，落落大方的態度頗受讚揚，最近李進良受邀上溫昇豪的YouTube節目，聊了自身的桃色新聞與真心話，自認在「丈夫」這個角色上，做得還不錯。

李進良與小禎2007年先在美國結婚，2年後才在台灣補辦婚宴，不料婚禮前一個禮拜，男方被拍到出入摩鐵，當時小禎選擇原諒，但之後李進良仍頻頻登上週刊，2012年小禎與老公分居，直到去年才心死正式離婚，但離婚後還是好朋友，各自追尋幸福。

最近男星溫昇豪開設YouTube頻道「昇豪回來啦」，邀請李進良上節目，溫昇豪詢問他，在丈夫、醫生、父親和兒子這4個角色中，有沒有覺得哪個是不及格的，李進良認為父親跟醫生這兩個角色做得很好，但接著補充：「丈夫其實我做得還不錯」，讓溫昇豪當場笑出來，場外的導演則是直卡痰。

李進良吐露這些年的心路歷程，解釋：「當一個鏡頭常常偷偷地對著你在後面，同時有記者在帶風向球的時候，沒有一個人可以做好一個好丈夫」，他說自己上了十幾次週刊，笑稱不知道cover了多少藝人了，他每個同事都跟他傳過緋聞，李進良曾跟記者解釋說對方已婚，反被虧：「你連結婚的也把」。

他無奈表示，自己玩咖的形象已經根深蒂固，跟誰出去都會被聯想並放大檢視，大嘆：「其實說不定我早就已經收山了」，或可能真的只是朋友，但依舊被捕風捉影，且如今女兒越來越大，有時上網搜尋新聞，會跑來問他，如果這樣繼續下去，李進良覺得在這種情況下，「連一個好爸爸都不太容易當」。

李進良坦言，自己人緣好，也很喜歡交朋友，他因此讓許多男性友人羨慕，確實很有成就感，但李進良說，這其實得付出很多去維持跟這些閨密的關係，而這樣是否很累？他開玩笑說每當很累時，「手機上面打給我的是女生，黑眼圈都消掉了」，但他也坦言：「沒有一個老婆可以接受這樣的生活」。