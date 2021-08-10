「最美博士」許藍方日前被週刊爆出私下與醫師人夫搞不倫，連帶露骨的對話一併於見光，正宮氣得提告許藍方，鬧得沸沸揚揚。對此，美女律師李怡貞提出淺見，直言最該譴責的永遠是爛男人，也以專業角度分析正宮勝率。

李怡貞時常針對時事發表看法，犀利又專業的評論獲得眾多網友青睞，今（10日）許藍方爆淪小三偷腥人夫，她在臉書粉專表示收到很多網友私訊，希望她能評論此新聞事件，但考量一早收到訊息說事實跟報導內容有點不符，加上案子已經進入侵害配偶權的訴訟，「雖然不是我承接，但是其實我一直以來都不想用平台讓人覺得帶著風向進而影響任何訴訟。」

種種因素下，李怡貞暫時不點評此案，但不代表自己被收買或被人說情，「就讓子彈飛一會兒吧！總之，爛藍窖其實永遠都是必須被排在第一位苛責的對象。」話鋒一轉，她表示實務上若長期有過從甚密的對話，也會被認定是逾越一般正常男女交往的證據，針對情節個案判斷，正宮提告侵害配偶權勝率高。

李怡貞上月因針對雞排妹小三疑雲發表看法，當場被雞排妹留言Tag引爆風波，這回主角換成許藍方，有網友表示：「律師妳之前看到黑影就開槍，吃了不少虧，這次真的要謹言慎行，有多少證據說多少話」，李怡貞直率回應：「我不覺得那個是看到黑影就開槍，我怎麼會預料到有什麼滾動式的修正開放式關係。」同時她貼出過往發表通姦除罪化的文章，直言對正宮的保障並無減少，只不過外遇配偶及第三者不需捐錢給國庫。