小S因為在《康熙來了》主持風格辛辣又逗趣，在對岸擁有高人氣，然而她近日就因為在社群網站幫中華隊選手出戰東京奧運賽事加油打氣，遭陸網友出征，大陸品牌也緊急切割，讓她一夜之間丟了4代言，損失至少3200萬台幣。資深媒體人粘嫦鈺昨（3日）在談話性節目談小S風波，更直言她她私下問了每一個大陸經紀人，幾乎異口同聲表示，若小S沒很立即快速地止血，那就真的玩完了。

小S日前因在社群網站興奮PO文，力挺東京奧運台灣選手，遭到大陸網友出征，本人至今仍未對此風波做出正式回應。不過有部分大陸網友也不贊同出征小S之舉，因為當年自稱公民記者的洪素珠辱罵榮民事件，小S就曾氣不過地在臉書發文，痛批洪素珠令人髮指，自豪爺爺奶奶都是從大陸來的，一輩子奉公守法，爺爺奶奶對這片土地的愛，不輸任何人。

名嘴粘嫦鈺昨日在《這！不是新聞》談論小S風波，直言小S現在出了事情，不能躲起來，不然極可能包括她的姊姊大S等全家都會被波及下去。黏嫦鈺提到，小S因為疫情影響，導致手上大陸節目都被暫停，不能去不能錄也不能播，收入年年下降，更認為若不是因為收入變低的關係，依照小S個性是不會去接大陸情趣用品的代言。

粘嫦鈺更自爆，她今天問了所有認識的大陸經紀人，「他們說小S如果沒有很立即快速止血，那就真的玩完了！」因為大陸官方對於這一類的事情，要求尺度非常強悍又強勢，不容許藝人有任何模擬兩可的空間。