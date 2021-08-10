我一直在想。

這一趟去澎湖，到底有沒有什麼收穫。

放假前去交外宿申請單，老師告訴我，你是我見到第一個要去澎湖的人。

台北花蓮高雄墾丁人都會比較多，而且也一直想去澎湖。

小時候第一次聽到《外婆的澎湖灣》是三年級，剛剛轉學，放學後學校裡放的，每天都會有。後來在車裡的車載CD上又聽到了，真的好激動。只是當時不知道歌名。

慢慢瞭解了這首歌，也知道了澎湖灣，但是這是個遙遠的地方。

這次有機會了，為什麼不去呢？

只是，各個地方都準備的很倉促，說走就走。

#去澎湖的路

放假前兩天決定走澎湖，放假前一天才發現從高雄出發的台華輪沒有合適的時間，而且船票也不便宜。所以決定搭飛機，但是沒有雙十的航班了，只好十一號飛。

十號我們在台中沒有訂上酒店，最後只好訂了彰化鹿港的一家民宿。晚上從台中坐車一小時去鹿港。

那一家民宿很有台灣味道，佈置裝橫也是上世紀的風格，有好多好多老闆在各地旅遊收集的印章，就買了一個本，蓋了些印章，寫了些話。

外垵漁村（圖：zouzou）

第二天十一號再返回台中，乘車往台中清泉崗機場。

台中的機場，島外線和島內線的登機牌辦理是分離的，執飛島內的，只有三家航空公司。島外線多往香港、澳門和越南的胡志明市。

的確，島內的機場掰著指頭都能數得過來，而且基本都是螺旋槳的小型飛機，也算是「島內特色」。

下午三點的飛機，四點左右就到了澎湖馬公機場，從滑行起飛到著陸滑行，一共四五十分鐘，但是陸路到高雄或嘉儀搭船就需要在海上三個小時。

飛機著陸的那天，天氣很好，很晴，沒什麼風。馬公機場很有澎湖島的特色，比台中機場更新。機場就在澎湖本島上，公交車還算是比較方便。等車，去預定好的民宿。

可能是公交車搭錯方向，因為是環線，哪個方向都能到，只是，繞遠了。到民宿之後就將近六點了。

#望安和七美

澎湖日落很早，六點多天就黑了。開民宿的是一個白了頭髮的阿婆，民宿也是她的家，家裡只有她和一個念國小的男孩。

老闆娘很熱情，說明預定網站後就帶讓小男孩我們去了房間。

後來阿婆來敲門，問我們需不需要租車、訂船票，有沒有帶駕照。然後把我們領到一樓客廳坐下，拿出一張澎湖地圖給我們推薦路線和景色。

澎湖本島南邊有兩座小島很出名，也是旅客常去的地方。

她說可以幫我們預定船票和租電動車（因為我們沒有帶駕照，不能租機車）。決定讓阿婆幫我們租，聯繫之後告訴我們，十三號和十四號澎湖的天氣不好，會有風浪，建議訂十二號的。

只好這樣。

澎湖街上。（圖：迴旋異夢）

十二號早晨八點半，按照約定時間坐上了往望安和七美兩個小島的船。船不大，屬於中小型快艇。

全速前進後船艙裡的噪音是真的大。

先到了望安，因為沒有駕照，也無法租小島上的機車。只好讓旅遊大巴車載著去逛小島。望安沒什麼太有特色的地方。只感覺島上最高峰的視野還不錯，雖然只有海拔五十多米。

不過，倒是長著大片的仙人掌。在《外婆的澎湖灣》中有說道仙人掌，當時還疑惑為什麼在海島上會有仙人掌，直到真的見到了。

然後就又搭船往七美島。同樣是旅遊大巴載著我們。在七美有許多漂亮的景色，比如最著名的雙心石滬，以前用來捕魚，現在慢慢成了景觀，兩顆心連在一起，很像愛情吧。

還有有著和台灣版圖很相近的玄武岩石「小台灣」。

自然的侵蝕與風化永遠在繼續，我們誰也不知道，許多年之後，這裡的海水或許還是如此般碧藍，這兩處絕美的景觀，是否還會存在；島上的居民，是否還會繼續在這裡生活下去。

就像任何一處瀑布，在侵蝕作用下最終都會後退然後走向消失。

#澎湖灣邊

回到本島後的晚上，在馬公市區閒逛。於是就突然有了文章一開始的問題。

十三號上午就騎電摩托往澎湖北線。

北線算是路程最遠的，往返要七十公里。一般也很少有人走到盡頭。因為電車需要不斷充電，所以基本在每一個有充電樁的地方都會停車。

澎湖水族館對我來說可能是比較無趣的，因為基本所有的水族館都大同小異，甚至連表演都是換湯不換藥。去過幾個之後就不再想去了。但是為了電車充電，還是去了。

然後就去了澎湖跨海大橋，連接澎湖本島和西嶼島的大橋，長度三四公里。橋不寬，四車道而已，但是有橫風。

其實大橋本身並沒有什麼特別，就在上橋之前吃了午飯，給電車充了電，就出發趕往下一個地方二崁聚落了。

島上垂釣的漁民。（圖：Vickyqin琴）

二崁聚落是個古村落，居住的很少有年輕人，他們大部分祖籍都是大陸的，或者在大陸生活過，或者還有親戚在大陸。

最後十公里，到了北線的最頂端，西嶼燈塔，中間還有一段盤山路。到了才發現，這沒有充電樁。

趕著日落前來到這裡。燈塔旁邊就是軍營，因為路程遠，來這裡的人很少，只有三三兩兩騎機車或者開私家車來的，所以很安靜。

靜靜等著日落，但是風很大。

日落很美，沒有雲，很遼闊，只有一個太陽被大海吞噬。

要往回趕路了，距離民宿三十五公里。路上天就黑了，電量撐到了二崁充電樁，吃了晚飯，又繼續趕路。

澎湖晚上的風是真的大，晚風輕拂澎湖灣，在澎湖的一年裡至少有半年不會有。尤其在跨海大橋上，風大到聽不清自己說出來的話。

在大橋橋頭又充電一小時，然後一口氣回到了民宿。

又去最東邊看日出，不到五點就出發了。天還黑，一路上在慢慢泛白。

到達後發現，通往一座無人島的潮汐步道，因為大風關閉。在等級圖上，九級大風是不建議前往。

離日出還有二十分鐘，和昨天下午一樣，等待日出，只是等待的只有我們。日出似乎比日落要隆重一些，風更大，也有雲來捧場。來時風光無限躊躇滿志，卻潦草離場，清醒的最荒唐。

早餐一碗皮蛋粥，一個包子。

隨後來了張雨生和潘安邦紀念館。終於瞭解了潘安邦和外婆的感情，也理解了《外婆的澎湖灣》。

「晚風輕拂澎湖灣，白浪逐沙灘……」

回程的那天晚上澎湖和台灣島的風都很大，飛機晚點四十分鐘，到機場後又搭公交車將近兩個小時回到學校。

感覺從那晚之後，晚上就開始變得涼爽。

#澎湖的收穫

現在我又總在想，到底有什麼收穫？是看到了處處絕美的景色？還是身心得到了放鬆？

這一趟可能可能真的說不上有一路很棒的景色，也絕對沒有身心放鬆，反而回來的下個週末需要緩一緩。

那這一趟到底有什麼意義？

人總應該多經歷點什麼，如果一趟旅程由旅行社為你打點所有，你只需要按導遊的計劃行進，一路美景，在導遊推薦的地點打卡，在每一處景色的名字前拍照。

的確聽起來很輕鬆。但是總會覺得失去了些什麼。

有很多有意思，很刺激甚至讓你產生無助與恐懼的感覺和經歷，只有自由行才會有吧。

我感覺很溫暖的就是在客廳，阿婆打開燈，拿出一張地圖，戴上老花鏡，坐在桌子旁幫助我們規劃路線，然後為我們訂船票和租車。

當然一路上也經歷了很多的無助、迷茫甚至恐懼。

比如九號訂不到十號的航班，就連十一號的也是預訂了最後兩張，剛剛好。

十號那天，天馬上就要黑了，還沒有訂上酒店，站在路邊，一輛輛機車從旁邊匆匆掠過，我甚至已經打算去便利商店的桌子旁趴一晚上。

十二號的晚上，一直處於擔心電動車會不會在路上沒電。風真的很大，在澎湖大橋上，甚至車子都很難直線行駛，我們誰都不敢說話，說話也聽不到，也不敢想別的。

我偶然轉頭望了一眼大海，雖然風很大，但是海面卻顯得很平靜。那天正好月圓，月光很白也很亮，照在海面上，能看到微微泛白的起伏，平靜的背後似乎可以吞噬一切。

這讓我突然對大海有了恐懼。腦子裡也想了很多，如果我沒把握好方向車子朝著欄杆撞去；如果我的心理被大風和這出奇的平靜擊垮，突然要放棄，會發生什麼？

最後還是走到了橋頭，在風中陪著電車充電，至少沒有橋上風大。

這一趟真的很不輕鬆，身體不輕鬆，錢包不輕鬆，心靈也不輕鬆。但是我還是會在旅途中選擇快樂。

因為這些經歷，不論是溫暖的還是疲倦的，都在讓我變成一個獨立的人。

（輝灰hui/陸生）

（本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號）