【愛傳媒朱亞君專欄】做過各種「情緒勒索」、「人際剝削」的書之後，常常覺得「界線」這件事情應該是人際間最重要的事了。

在生活中，吵架都沒關係，至少是正面的溝通，有不愉快說出來，給彼此一個契機去改變。

但我們日常生活中不盡是如此，和你親近的家人、朋友，有時候會用權力的壓迫、用冷漠、用刻意忽視，或者是沉默不語的恐懼來操控你，讓你感到痛苦、焦慮，壓力重重⋯⋯

最後怕破壞這一切關係而委曲求全的，不是他，竟是你。

來推一本加值了各種實戰經驗、出版50年，依舊高踞美國亞馬遜網路書店排行榜上，一本跨世紀的溝通聖經《我說不，沒有對不起誰》（曼紐爾．J．史密斯博士），六年前初次在台灣登場，當時獲得許多讀者回響。今年續約強勢回歸！這本書值得為讀者再介紹一次。

你是不是常常在拒絕之後，感到內疚；試圖逃避，卻一個人陷入沮喪？於是：

老闆要求加班，只能爆肝配合？被奧客罵到臭頭也不敢得罪？買到機王卻退不成貨，只好自認倒楣？受不了伴侶的某些習慣，不敢明說？好友來借錢，你想婉拒又怕傷感情？想叫爸媽別干涉你的生活，卻講不出口？希望小孩聽話，又怕方法不當，引起反彈？

一次又一次的不好意思或委屈忍讓，壓迫著你。

權威心理學家史密斯博士指出，要贏回人生的主控權、解開這種人際矛盾，唯有學會一種影響強大的溝通方式，那就是——「真正的拒絕」。

很堅定的告訴自己：當你說不，沒有對不起任何人。說不，不是對他的否定；而是掌握你自己的人生。

擺脫你的內疚，一個人不可能永遠帶著怕傷害別人感情的心態而活。有時候，我們免不了帶給人不愉快，這才是人生！

如果你覺得很難，不知道如何才能強勢自主， 就先牢牢把史密斯博士這十點準則放在心裡：

〈掌握人生主導權的10大自主法則〉

1. 你有權堅持自己的行為、想法和情感，並對產生的一切後果負責。

2. 堅持你要做的，不必解釋。

3. 就算你幫不了別人，也不必內疚。

4. 你有權改變想法。

5. 犯錯並不可怕，但你要承擔後果。

6. 你有權說「我不知道」。

7. 在人際交往中，你不必刻意討好別人。

8. 你有權做出「不合理」的決定。

9. 你有權說「我不明白」。

10.你有權說「我不在乎」。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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