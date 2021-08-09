二級警戒延長至23日，桃園市長鄭文燦9日指出，關懷據點、社區大學、樂齡學習中心將待防疫規範和場館檢核表完成後，預計下周一、16日起陸續開放，至於公園或運動場所等戶外型設施，將在10至23日逐項檢討，做好防疫指引後，隨著緩坡式解封採階梯式開放。

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心9日公告桃園的確診人數是「＋0」，目前居家隔離的人數已經大幅下降到112人，顯示疫情在最後收斂的階段，希望能夠持續保持這樣的成果，但是也不能夠掉以輕心，任何一個確診個案他的足跡，都還有至少14天的風險，所以我們還是會努力地把每一個確診個案的疫調、匡列、隔離都做好。

鄭文燦說，中央公告包括老人文康學院、社區關懷據點跟社區大學可以恢復營運，因這些設施有一段時間沒有使用，桃園會待消毒、防疫、水電、空調、冷氣、廁所、廚房等各方面條件都檢查好了、完成場館檢核和防疫規範，原則上會在8月16號、下個星期一後陸續開放。

像親子館從業人員都打了疫苗，可從8月10號開始開放，但只限親子館的活動空間，不開班開課、也無外展活動，就是讓家長可以帶著孩子到親子館使用。

「開放是一個緩坡式的解封，也是一個階梯式的開放！」至於戶外的公園、運動場所等戶外型設施，市府會在8月10號到8月23號這一輪，做好防疫指引後開放，鄭文燦強調每一項指引沒有辦法一體適用，會在防疫會議持續檢討各項防疫規範。

鄭文燦說，疫情雖然已經慢慢收斂，但是還沒完全清零，每一條傳播鏈都要設想，最後一個確診個案如果還有足跡，接觸的範圍還要再往後算14天，才是風險稍微解除，因為不是零風險，所以二級管制還在進行，桃園會持續努力提高疫苗的覆蓋率、國境的管制，對接中央的政策，加強桃園的方案，用最好的方式，把防疫工作、疫苗接種工作做好。