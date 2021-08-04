溫昇豪在《茶金》充滿滄桑感。（公視提供）

郭子乾（右）、連俞涵的《茶金》父親節系列圖卡。（公視提供）

郭子乾與連俞涵在公視與客委會合製時代生活劇《茶金》飾演父女，連俞涵回憶，兩人在新竹北埔姜阿新洋樓演的第一場戲，就是情緒很重的戲，導演林君陽看他們兩個很ㄍㄧㄣ，上戲前就請他們來個愛的擁抱，透過擁抱彼此縮短心理距離，開啟了父女情感連結的開關，「在劇中，吉桑很像自己的爸爸，平常雖然不太會表露太多，可是心理的溫暖與持續對你的關心，讓我深刻感受到，吉桑真的是一個好爸爸！」

戲外最令連俞涵佩服的，就是戲裡戲外都是慈父的郭子乾，行程那麼忙仍活力充沛，在新竹一下戲就一心要趕回台北接送家人，還要預約美髮師幫兒子剪頭髮，此外，他敏銳的觀察力與瞬間超強記憶力，更讓她讚嘆，也愈會發掘自己許多的不足，所以，她不時激勵自己：「應該要再努力一點點，體力要再鍛鍊好一點，我一定要再追上爸爸！會有那種不想輸的感覺。」

《茶金》展現1949時代不同的父親群像，因此在父親節前夕特別推出「爸爸，我有話想對你說」系列圖卡，溫馨卻超敢言，還有粉絲力薦下載當父親節貼圖用！連俞涵飾演茶商大亨「吉桑」郭子乾的掌上明珠張薏心，生在張家的使命就是「娶」一個丈夫進門，她雖然心底知道，但並不甘心只做個賢妻良母，「想要像爸爸一樣闖出自己的路。」

溫昇豪則飾演吉桑生意往來的夥伴劉坤凱，人稱「KK」，懷特公司工程部特別助理。曾至南洋被俘虜的臺籍日本兵，好不容易飄洋過海回到臺灣，卻又意外捲入中美雙方的角力，KK在墳前滿懷著思念對父親說「我回來了！」的畫面，令人鼻酸！

在《茶金》中飾演新竹寶山鄉小茶商人家么子范文貴的薛仕凌，是全庄第一個大學畢業生，父親努力栽培他，光耀門楣，卻被委屈求全的父親（溫吉興飾）安排入贅張家當駙馬爺。其實文貴心中十分渴求超越父親所期望的樣子，很想堅定對父親說：「我一定會成材，但我有自己的的方式！」