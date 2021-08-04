歷任台北市長拿街友都沒轍? 老里長狂轟：他們就是懶惰

北市萬華車站、艋舺公園一帶，長年存在街友隨地躺睡、亂丟垃圾，嚴重破壞環境及市容，附近居民苦不堪言、四處求助無門，就連歷任的台北市長拿街友全沒轍。當地老里長接受《中時新聞網》訪問憤怒表示「街友就是懶惰」。

艋舺公園街友超過百位固定群聚，甚至有身體出現毛病的遊民都不願就醫。(照片/游定剛 拍攝)

《中時新聞網》記者實際走訪艋舺公園，只見涼亭座椅街友三五成群，還沒到晚上9點的睡覺可躺地的時間，就會被駐衛警給叫醒，遠處傳來爭吵聲，疑似街友們發生口角，差點爆發肢體衝突。公園旁街道上，記者觀察到一名年近70歲老翁蹲坐在地，只見他留著長髮、蓄鬍，全身上下骯髒，甚至飄出陣陣惡臭味，雙腿用紗布纏繞，隱約露出嚴重潰爛的皮膚，讓人不忍直視。

艋舺公園涼亭多半被街友佔據。(照片/游定剛 拍攝)

你能想像嗎?走出家門隨處可見，街友所留下大小便，騎樓、公園、車站等都是他們的居住地，被問到街友亂象，為什麼長年未被改善?擔任20多年的富民里里長范添成苦嘆表示，多年來媒體一再報導訪問，請求市府相關單位處理，真的都沒辦法，范舉例，遊民就像鴿子一樣，有吃的就會越聚越多，他們有錢就會拿去買酒，酒後打架鬧事影響治安，多年來與市府基層座談，歷任市長拿他們沒轍，范怒批，遊民簡直是弱勢中的強勢。

萬華富民里里長范添成怒批遊民就是懶惰，簡直是「弱勢中的強勢」。(照片/游定剛 拍攝)

萬華人都想問，政府早該正視街友亂象問題，長年卻遭到漠視，多半擁有謀生能力的街友，寧可遊手好閒，固定有人來餵食，吃飽睡、睡飽吃，過著自由自在生活，再怎麼樣也不願找工作。艋舺公園早已淪為街友公園。

艋舺公園街友每天晚上9點後才能躺地睡，時間未到會被駐衛警給叫醒。(照片/吳振煌 拍攝)

萬華居民謝小姐表示，要人權也要有人樣，不能像動物園在餵食，之前說隨便來發便當會罰錢，最近看根本沒開罰，這問題若不解決，難怪人家都說是萬華的毒瘤；附近攤商無奈透露，不是放棄解決街友問題，而是有些街友就會耍老大，佔地為王好像公園是他家的，一開始不去制止他們，現早已成形要驅趕他們，管理上真有困難了。

萬華龍山所副所長張孝安表示，艋舺公園專案勤務，編排警力定時巡視，而公園處駐警隊協助，以減少許多治安問題。(照片/吳振煌 拍攝)

針對艋舺公園遊民亂象，北市府2015年祭出遊民專案，由社會局主辦跨局處連同環保局、衛生局及公園處等，並定期進行聯合稽查，轄區分局也定時派員管制與巡查。

萬華龍山所副所長張孝安表示，每天早上6點至凌晨12點，艋舺公園專案勤務編排2名警力，進行公園的守望，以維護公園治安安寧，為防止遊民喝酒而滋事問題，萬華分局定期守望勤務，加上公園處駐警隊協助，目前已提升當地治安，若民眾路過友遊民滋事、拉扯等行為，可立即撥打110或龍山派出所電話，本所將派員立刻到場處理。