蕭大陸和侯怡君鬧出小三風波，20多年前的舊愛張金鳳也參戰，兩度上節目爆料3人之間糾葛，更在IG上毫不留情痛訴蕭大陸當年劈腿侯怡君，對此，蕭大陸2次發聲明反擊，張金鳳氣得一度喊告，還在節目上曬出劈腿證據，逼得蕭大陸撂下狠話，「我再回應就不留情面了，再回應她就不要做人了！」

張金鳳日前在節目《震震有詞》表示，在半夜接到南投水里的騷擾電話，質疑是侯怡君所為，更強調已經搜齊證據提交給市刑大，「我數十年來行得正！所以他不管說什麼都威脅不了我」，強調自己已經受夠長時間的騷擾，儘管原本氣到揚言提告，經過幾日沉澱之後她也改口不告，「我不想再隨著兩隻瘋狗起舞」。

張金鳳不斷爆料和蕭大陸、侯怡君的當年真相。(圖/翻攝自張金鳳臉書)

據《三立新聞網》報導，張金鳳也解釋了來通來自水裡的電話，「我有電信局給我的紙本，當然這個電話不能證明是不是侯怡君家的，因為現在打過去這個電話他已經無法接通，但我只想問廣大的觀眾們7月10號，一個深夜快四點的騷擾電話調出來竟然是南投水里，這恐怖的巧合是巧合嗎？」

節目播出後，張金鳳的言論徹底激怒蕭大陸，讓他放話表示自己會反擊，「分手這20年來我從沒有口出惡言，這幾天她不斷污衊、攻擊我，我再回應就不留情面了，再回應她就不要做人了！」要張金鳳為自己的行為負責任。