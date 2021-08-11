被譽為「最美性學博士」的許藍方近日身陷不倫風波，事情曝光後馬上發聲明否認當小三，也向男方元配致歉，對方身分也被起底就是帥氣復健科醫師康鈞尉，醫師夫妻也聯合聲明承認有外遇一事，還爆出和許藍方有上摩鐵；許藍方也馬上曬出對話截圖，打臉康鈞尉夫婦聲明，更堅決否認上摩鐵一事，決定提告他們毀謗名譽。

許藍方昨（10）日發聲明否認不倫戀，但今（11）日康鈞尉和劉姓妻子發聲明，承認自己有外遇，而且一起上摩鐵至少3次，馬上又引起熱烈討論；許藍方在康鈞尉夫婦發聲明後，今日下午氣得在臉書PO出兩人對話記錄截圖，直言他們說的絕非事實。

根據許藍方臉書分享的對話截圖，能看到對方多次告白，而且還是透過各種不同通訊軟體發送，她之前說過是遭康醫師單方面騷擾，自己從未給他回應，現在又遭到不實指控，說她和康醫師上摩鐵，讓她決定要拿出證據維護自己名譽。

許藍方堅決表示，「康先生所說上摩鐵之事絕非本人，居心叵測，針對所有不實指控所造成之名譽上的損害，本人將提告並追究對方毀謗名譽等法律責任」。