美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月16日分別與中國國務委員兼外長王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergueï Lavrov）、印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）和巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）就阿富汗局勢進行了通話。

法國國際廣播電台報導，有關布林肯與王毅的通話，美國國務院發言人普萊斯發表聲明，「國務卿安東尼·布林肯今天與中國國務委員兼外長王毅談及阿富汗的發展，包括安全局勢和我們各自為使美國和中國公民獲得安全所做的努力。」

布林肯在推特上寫道，「我與中華人民共和國國務委員兼外交部長王毅就阿富汗的事態發展和我們各自為使我們的公民安全回國所作的努力進行了交談。」

據中國官媒新華社報導，王毅闡明了中方對阿富汗局勢的立場，並稱事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多。這方面的教訓值得認真反思。

王毅稱，中方願同美方溝通對話，推動阿富汗問題實現軟着陸，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，鼓勵阿富汗建立符合國情、開放包容的政治架構。他說，美應在助阿維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用。美前一段倉促撤軍已對阿富汗局勢造成嚴重負面影響，下一步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。

就美俄外長的通話，普萊斯介紹稱，「國務卿安東尼·布林肯今天與俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫談論了阿富汗的事態發展，包括安全局勢和我們為使美國公民和脆弱的阿富汗人獲得安全而做出的努力。」布林肯在推特上寫道，「我今天與拉夫羅夫外長交談，討論了阿富汗問題。」據俄羅斯外交部的聲明指，「雙方討論了阿富汗國家元首出逃後的局勢、現任當局的解體以及正在發生的事實上的政權更迭。」

聲明稱，「國務卿報告了美國政府在疏散美國駐喀布爾大使館的背景下正在採取的行動，以及當前局勢引起的緊急人道主義關切。」聲明指，「謝爾蓋·拉夫羅夫向他的同事通報了俄羅斯對局勢的評估以及俄羅斯大使館為幫助確保穩定和法治而與阿富汗所有主要政治力量代表進行的接觸。」

聲明稱，「外長們同意繼續在中國、巴基斯坦、其他有關國家和聯合國代表的參與下進行磋商，為在新條件下啟動阿方包容性對話創造先決條件。」

此外，布林肯當天還與蘇傑生就阿富汗局勢進行了通話。這位印度外長在推特上介紹說，「與國務卿布林肯討論了阿富汗的最新發展。強調了恢復喀布爾機場運營的緊迫性。深為讚賞美國在這方面正在進行的努力。」

印度是本月聯合國安理會輪值主席國，蘇傑生說，「聯合國安理會今天就阿富汗的事態發展進行了重要的討論。表達了國際社會的關切。期待在我與聯合國的接觸中討論這些問題。」

布林肯另與庫雷希進行了通話。庫雷希介紹說，「與國務卿布林肯就迅速變化的阿富汗局勢進行了交談。他強調了包容性政治解決的重要性，認為這是向前發展的最佳途徑。強調巴基斯坦將繼續與美國／合作夥伴緊密合作，支持一個和平與穩定的阿富汗。」

庫雷希說，與布林肯「分享了美國繼續與阿富汗進行經濟接觸的至關重要性。討論了巴基斯坦為促進外交使團、國際組織、媒體等人員和工作人員的撤離而開展的工作。」

此前，布林肯15日已與澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）、法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、德國外長馬斯（Heiko Maas）和挪威外長瑟雷德(Ine Marie Eriksen Soreide)就阿富汗的發展，包括安全局勢交換了意見。