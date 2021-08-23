美國國防部總督察室做了份「阿富汗任務失敗原因」獨立調查報告，國軍一位軍方官員將報告簡單歸納出重點和結論：

一、只照著自己的樣子畫瓢：

引進了許多當地人不懂的高科技武器，強制注入自以為是的法律價值，例如民主、女權等。事實上，在許多落後地區，將近80％到90％之間的民事衝突，都是靠當地的習俗、慣例來解決。美國並未詳細的考慮阿富汗文化背景和社會結構的差異。

二、一心只想速戰速決：

不願正視「重建阿富汗」任務的困難度與複雜性，只想快快地辦完事走人。這種心態可以從2009年至2011年美國金錢與軍隊的大量投入看出，不論是政治人物或是軍隊領袖普遍都有這種心態，因此制定出來的戰略，在可行性、適切性都有問題。

三、新設立的許多機構與基礎建設，後續的維持力量不夠充足。

四、適得其反的人事政策與執行。

五、無法時時確保安全。

六、對阿富汗文化背景的了解有落差。

七、監督與評估的作為與能力均不足。

結論：

此20年之間，美軍2443人死亡，20666傷；阿富汗政府軍66000人死亡，48000傷。美國在阿富汗花了1450億美元用在軍隊及政府的建設，花了8370億美元用在作戰。

有人說這不是一場20年的衝突，而是一年的相同衝突打了20次！美國沒有依照自己的能力來設立目標，只想依照自己心中幻想的葫蘆來畫葫。

軍隊和政府各部門的人事制度也大有問題，每年不斷輪替訓練不到位的菜鳥上前線，比如國防部的警務顧問曾說，他是透過看電視節目才知道，原來他們的警務和民事人員，只是看了幾次power point簡報以後就上戰場。

另外跟越戰最相似的地方，就是美軍急著想要以當地的人員來填塞前線的需求，一心只想盡快地脫手！最想提醒大家的是，不要相信將領跟大使們說：「下次同樣的錯誤絕不再犯！你看，我們在伊拉克做得多好啊！？」這一次我們在阿富汗就是把相同的錯誤重新再犯！

我們應該在戰略計劃能力、重建任務（reconstruction)準則、政策執行、標準作業程序、人事結構、作戰地區具組織性的了解等多面齊下，才能真正的不再犯同樣的錯誤！