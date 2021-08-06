挺「國手」遭陸網友出征 小S打破沉默表態：我不是台獨！

藝人小S在社群為在東京奧運奮戰的台灣選手加油，因為提到「國手」兩字，慘遭大陸網友出征，就連蔡依林、徐佳瑩、彭佳慧也無一倖免，金曲歌后魏如萱則是被大陸網友私訊痛批後，氣到把先前PO的奧運文刪掉，未料又被台灣網友酸言嘲諷，讓她氣到反嗆：「你們讓我更失望」，立刻引發議論。

魏如萱表示因為奧運文遭大陸網友私訊及留言痛批，一時讓她覺得不知所措，但是公司為了保護她，建議不要再PO奧運相關文，此舉讓她直接氣到大哭，便把所有奧運文都刪除，沒想到卻遭台灣網友怒斥她是「不愛台灣的台灣人」，這讓一向有話直說的她反嗆：「我也很想罵你們，自稱歌迷的人說對我很失望，再也不想聽我的歌，好，你們走，你們讓我更失望」。

魏如萱刪奧運文舉動遭台灣網友痛批。（圖／魏如萱waawei 臉書）

魏如萱強調是生公司的氣才刪文，原以為自己人會理解自己人的苦衷，沒想到反而遭嘲笑及質疑，讓她無奈表示：「我知道我應該什麼都不要說，要忍耐，但我忍不住，對不起公司，對不起你們，對不起自己」，最後更以注音文寫下「魏如萱加油」五字，隨後便將此篇PO文刪除。

對此，網友紛紛留言：「原本想說刷奧運蹭熱度跟存在感，結果卻怪歌迷」、「刪文立刻就判斷出來你的選擇」、「麻煩你去罵傷害你的人，反過來攻擊沒傷害你的人，心寒」、「刪文就刪文還說生公司的氣，後來還反罵台灣粉絲」。