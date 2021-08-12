台股今(12日)收盤小跌7.24點，以17219.94點作收，鋼鐵類股指數有3.34%的漲幅，指標股中鋼收在38元，漲幅2.56%，並站在所有均線之上，鋼鐵近期有美國基礎建設計畫過關加持，能否再推升一波行情？專家指出，鋼鐵後市有美國基建等2大利多，但也有中鋼盤價連2個月開平盤等2大利空，建議選擇鋼鐵上游個股，長線來說是不會虧的。

大盤今日開低走低，鋼鐵、航運2大族群表現亮眼，但無力拉升指數返回平盤之上，鋼鐵族群高興昌、志聯、威致、新鋼、海光等都亮燈漲停，對於如何看鋼鐵後市，能否再掀一波鋼鐵人行情？有「原物料天王」之稱的德信證券首席分析師林信富在《理財達人秀》節目指出，鋼鐵股有2大利多，第一是美國參議院通過的基礎建設法案，第二是美股鋼鐵股大漲創新高，包括紐科鋼鐵、美國鋼鐵、開拓重工都有相當的漲幅。

林信富指出，鋼鐵後市的利空則有大陸為抑制通膨，不希望鋼鐵報價一直往上漲，以及中鋼盤價連續2個月開平盤，由於寶鋼9月已連續第3個月平盤，中鋼9月開平盤的機率也很高，不過，第4季有可能調高盤價，就會有一波比較明顯的行情。操作方面建議買鋼鐵上游，因為上游業者可以掌握料源，受惠程度會比較大，個股可以參考中鋼、華新，如果願意放長線，則可考慮低接，耐心等候第4季可能有不錯的表現。

萬通投顧副總魏明裕表示，鋼鐵類股有美國基建的題材，加以報價不斷上升，建議跟著技術面操作，例如中鋼現在站在短中長期6條均線之上，表示經過1個多月時間的整理，已經回復為多頭股，解套賣壓相對有限，後續要想大幅度的向上攻擊，每天成交量要超過15萬張會比較容易，不過因為中鋼是大型股，動得比較慢，可以留意技術線型同樣屬多頭，但股本比較小的個股，上漲的速度會比較快。

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