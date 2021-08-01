蕭大陸的舊愛張金鳳上節目，爆料20年前與蕭大陸、侯怡君的感情糾葛，逼得蕭大陸發2次聲明反駁，也讓三人成為話題人物，同時，就有網友到侯怡君的臉書留言：「為了得到男人不折（擇）手段傷人又傷己全盤皆輸」、「滿可悲的 人生如戲」，對此，侯怡君也不忍了，直接回嗆。

66歲蕭大陸、43歲侯怡君情纏20年，兩人日前才在5月宣布結婚喜訊，未料卻爆出小三風波，連帶蕭大陸的舊愛張金鳳上節目，爆料20年前與蕭大陸、侯怡君的感情糾葛，逼得蕭大陸發2次聲明反駁，同時，張金鳳發文酸侯怡君是「現世報」，又自曝被侯嗆是「小三界學姊」。

蕭大陸、侯怡君與張金鳳20年前的愛恨糾葛再被搬上檯面，就有網友到侯怡君臉書留言：「為了得到男人不折（擇）手段傷人又傷己全盤皆輸」、「滿可悲的 人生如戲」、「唉 人生自己的不用演上臺」，對此，侯怡君也正面開戰：「你沒有臉嗎？我怎麼跟你對話呢？」、「那你還來我家看戲？需要腦科醫師嗎？我可以介紹」，至於網勸她「不用演上臺」，侯怡君則回應：「你聽過人在家中坐，突然有部車撞進家裡的故事嗎？」字裡行間流露滿滿無奈。

侯怡君臉書全文。（圖／取材自侯怡君的家臉書）

侯怡君今（1日）凌晨也在臉書向酸民喊話：「體諒酸民不酸就無法證明自我存在價值，開放酸民留言區，但用字遣詞請謹慎！」她也強調勿涉及人身攻擊、公然毀謗、恐嚇「因為我會報警處理，切記有本事寫，就要有本事不要刪。Ps:我會一個個截圖，假帳號一律封鎖。」