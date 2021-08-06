受到疫情衝擊，社福團體募款更加困難，長期關注公益的竹北市國際蘭馨交流協會，為了協助愛鄰社區關懷協會綠光種子教室度過難關，日前捐贈口罩、衛生紙、米粉等物資，期望吸引民間力量，共同支持「綠光種子弱勢課輔計畫」，幫助特殊境遇家庭孩童繼續走下去。

竹北市國際蘭馨交流協會第3屆會長黃鳳珠表示，該協會近2年來，積極投入地方公益，形塑「社區好厝邊、社福好推手」的形象，她秉持協會宗旨「Best For Women(女人幫助女人)」，以「馨連馨、手牽手」關懷援助受暴婦女、女青年職業培訓、志願服務工作之推廣、輔導弱勢婦女工作技能的強化、婦女衛生保健常識等，使她們透過教育和訓練，提升能力進而改善家庭生活環境。

受到疫情影響，社福團體募款有如雪上加霜，因此竹北市國際蘭馨交流協會力挺「綠光種子計畫」，由協會姊妹愛心參與，作為綠光孩童生命改變的後盾與推手。

由新竹縣愛鄰協會推動的「綠光種子計畫」，針對學區的中低收入家庭、經濟弱勢家庭、單親家庭、隔代教養家庭、父母領取身障手冊之家庭、急難家庭、特殊境遇家庭等特定家庭的國中小孩童，以經濟困難之家庭為優先，經學校或里長推薦，提供免費課後陪讀服務。

日前黃鳳珠與竹北市國際蘭馨交流協會創會長黃淑珠、秘書長張秀芸、財務長王鴻英、監事陳曄瑩等人，以及新竹縣愛鄰社區關懷協會專案經理王婉嫕、二重班主任陳巧潔、綠光老師伍宇芳等人，日前出席捐贈活動，並由范馨文代表愛鄰協會接受捐贈並致贈感謝狀予黃鳳珠。

范馨文透過影片介紹竹東、新埔、二重等3間綠光種子教室、約180位孩童的改變、成長與需要，不僅學業上進步，品格教育亦有成長，但先前送到三級警戒影響級調整，綠光種子教室透過電話，盤點孩童需求，並媒合物資發放、餐點配送、急難救助金申請、線上課程等，持續關注弱勢孩童生活。

新竹縣愛鄰協會也感謝竹北蘭馨協會提供日常生活物資，也呼籲大眾看見弱勢孩童需求，以每日捐10元、每月捐300元的實際行動，成為長期支持綠光種子計畫的「綠光天使」。