受疫情衝擊，很多弱勢家庭家計與生活物資雪上加霜，農曆七月是愛心吉祥月，台中市大和獅子會、台灣大和志工社會關懷協會及太平南天明聖關帝文化協會10日於太平南天明聖宮前舉行「關懷弱勢團體物質發放」活動，將普度合力募集近三百箱「普度大禮箱」轉送給太平區長億、永成里有需求的弱勢家庭、獨居老人享用，尤其，今年普度大禮箱數量逆勢成長幫助到更多人。
大和獅子會會長何正仁指出，今年受到疫情影響百業蕭條，非常多的弱勢家庭可獲得的補助物質都相對減少，為持續推動「友善循環串聯」公益活動，今年特別凝聚多方資源由大和獅子會獅友們結合台灣大和志工隊、大和屋餐飲事業與太平南天明聖宮擴大普度規模，讓需要關懷的家庭可以取得更多「普度大禮箱」讓這份愛心無限延伸。
太平南天明聖宮主黃文成說，今年非常謝謝大和家族體系的大力贊助，讓今年的普度大禮箱數量逆勢成長幫助更多人，特別謝謝何欣純立委廖冏勳主任、李麗華議員、賴義鍠議員服務處助理到場協助發放物質。
何正仁強調，大和獅子會希望以正向的力量營造社團社會責任品牌的核心價值，未來將持續結合更多公益團體舉辦活動，讓更多獅友們加入公益愛心行行，幫助更多需要關懷的民眾與家庭。
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