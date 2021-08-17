台中市的垃圾風波持續延燒，5月中才有民眾陳情，南屯的文山焚化爐歲修1個月，廠區內垃圾堆積如山，臭氣熏天。不到兩個月後，七月底又有鄰近居民表示，廠區內廢家具木頭堆到兩層樓高，臭味又逸散到下風處的民宅。

市議員林汝洲指出，8月6日又爆多名大肚區、南屯區里長至文山焚化爐前抗議，要求改善空污問題，並將堆置的回收物盡速處理。針對文山焚化爐的抗議、陳情頻傳，台中市的垃圾風波，看來還未有一個解決辦法。

林汝洲表示，根據環保署公布的統計年報，台中市自107年以來，已連續兩年一般垃圾量位居全國第一，108年62萬公噸的垃圾量，距離第二名的高雄市整整多了4萬噸。但資源回收數卻僅位居六都第四，輸給新北、桃園和高雄。

林汝洲說，在上次里長的陳情抗議過後，環保局長陳宏益已經表示要將文山焚化爐在原址進行設備更新。但台中市的垃圾處理量一年僅有80萬公噸，若少了文山焚化爐每年21萬公噸的處理量，剩的這些垃圾該如何處理？

林汝洲表示，陳局長曾說過會將一個300噸的爐體變成500噸的爐，總計會變成日處理量1500噸的大型焚化爐，但原廠址不擴大，真的做得到嗎？而且未來文山附近也是市中心，不如超前部署，研議將焚化爐移到別處，對台中市的都市發展而言，才是最大的利多！

陳宏益強調，研究相關數字時有發現這個狀況，或許是公式計算方式不同，才會導致這個狀況。針對議員建議新設焚化爐的建議，之前是朝向在原先的文山焚化爐旁邊增設日處理量500噸的爐體，也完全認同議員新設焚化爐的想法，未來也會朝向整體綠能、生質能源發展。