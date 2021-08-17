台灣世界展望透過「飢餓三十人道救援行動」愛心募款，邀請大眾捐款支持海地震災救援工作。（展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望透過「飢餓三十人道救援行動」愛心募款，邀請大眾捐款支持海地震災救援工作。（展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣友邦海地在14日發生規模7.2強震，造成嚴重傷亡、上萬棟房屋倒塌，據加勒比海緊急災難管理局估計，這場地震已造成超過25萬名15歲以下兒童，生活在高風險環境中；世界展望會災後第一時間展開救援，提供6000人份的糧食及衛生緊急救援物資，後續將提供災區民眾庇護所、糧食及營養援助與水資源衛生物資，以及確保最脆弱兒童獲得照顧。

海地世界展望會會長馬瑟羅‧費斯卡拉表示，再過幾小時，鄰國多明尼加發布紅色警戒的熱帶風暴『葛瑞斯』就要襲擊海地了。上千位民眾卻仍留在街上，尋找地震倒塌殘骸下的親人、朋友，試著收集僅剩的隨身物品，原本海地已經飽受貧窮與社會政治動盪的衝擊，「所以我們非常擔憂這次地震造成的重創。

世界展望會在海地服務超過40年，第一時間集結台灣在內各夥伴國的力量，展開海地震災緊急救援工作，首先運輸6000人份的糧食及衛生用品前往災區；後續也將為6萬名兒童及18萬名成人提供帳棚、淨水器與乾淨飲水、糧食援助，並和在地信仰團體合作，確保最脆弱兒童在大環境動盪不安時，皆能安全並獲得照顧。

多年來，台灣世界展望會透過資助兒童計畫，長期關懷海地3個計畫區超過1萬名孩子，所幸目前計畫區都未受到本次地震影響。但這些孩子仍面臨乾淨飲水、基礎醫療服務、糧食等各方面的匱乏，需要台灣資助人持續不間斷的關懷，陪伴他們脫離天災、貧窮及暴力威脅的生存危機；台灣世界展望透過「飢餓三十人道救援行動」愛心募款，邀請大眾捐款支持海地震災救援工作。或加入資助兒童計畫，為仍在等待台灣資助愛心的近1000名海地兒童。