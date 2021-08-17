各行各業受疫情衝擊甚鉅，很多家庭生活陷入困境，高齡90歲的「振翔紡織股份有限公司暨永興呢羢有限公司」董事長王波濤，發揮人飢己飢友愛精神，捐助北市6000萬，台北市長柯文哲表示，預計會將善款挹注於家中有18歲以下的未成年子女，或有身障暨老人的中低收入戶等家庭。

北市社會局表示，王波濤出生於彰化市，因父親早逝，從小家庭清寒，母親含莘茹苦將6個孩子扶養長大，號稱「一雙鞋穿11年」，因此對於社會的艱苦人一直能夠感同身受。在年輕創業時，26歲曾發願要捐出1億8000萬元做善事。

經歷66年的日月累積，今年已經90多歲的王波濤，終於達成目標，並兌現自己的承諾。目前已捐贈彰化縣及台南市各別6000萬元。

柯文哲表示，非常感謝王波濤的善舉，這筆善款將依循王的心願，投入在貧窮弱勢的家庭，市府預定將提供家中有18歲以下的未成年子女，或有身障暨老人的中低收入戶等家庭，讓貧窮弱勢的家庭能夠在疫情中共渡難關，也將這份暖心的善款傳遞到大家的心中。

社會局長周榆修表示，北市府雖期待為市民規畫多元且符需求的福利，但在福利預算及人力有限情況下，需要多方資源共同投入，藉由王的拋磚引玉，讓更多企業及團體投入社會福利工作，傳遞更多的愛與溫暖，共同打造社會福利城市。