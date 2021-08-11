2016年義守大學管理學院、國際學院及觀光餐旅學院，通過國際最具權威性的國際商管學院促進協會（AACSB）認證，成為全球第一所同時三學院通過認證的學校，義大擠身全球前2％頂尖商管名校，AACSB規定每5年需認證一次以確保教育品質，相隔5年後的2021年，義大再次獲肯定，通過「國際商管教育持續精進CIR認證」，義守大學表示，始終如一的教學品質，期許成為「台灣之光」。

義守大學指出，AACSB於1916年在美國創立，是目前全球推動商管教育品質認證歷史最悠久規模最大的認證機構，每5年認證一次，以維持認證資格；義大在今年的評鑑中再次繳出漂亮的成績單，AACSB評鑑團隊以「無疑是未來10年商管學院的創新示範」，來形容義大的商管創新成果，

評鑑團隊認為，義大能在短短5年內，推動創新教學與擴增實境遊戲導向學習、大數據與人工智慧課程改革、智慧製造、金融科技與區塊鏈、商業智慧與企業資源規劃、大學社會責任等創新計畫，並屢獲科技部、教育部、經濟部等補助與獎項，一系列有系統且完整的多元教學內容，都讓評鑑團隊為之驚豔。

義大校長陳振遠表示，通過AACSB認證，代表義大的學歷獲得國際認證可以通行全世界，也是全球頂尖人才的匯集之地；觀光餐旅學院院長林皆興開心的表示，通過AACSB的認證，證明義大對於教育所投注的心力，是由上到下齊心合作努力，並成功的將義守大學推向國際頂尖名校之列。