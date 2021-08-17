鴻海(2317)持續推動永續經營，旗下中國大陸衡陽廠近日獲國際商業社群及電子行業責任商業聯盟（RBA）一星標章，並通過UL機構的零廢棄物填埋最終審查、取得最高白金級的UL 2799證書，未來將持續藉此快速提升在環境、社會及治理（ESG）方面的進展。

鴻海衡陽廠區於2010年建立，主要生產消費性電子產品為主。自投入生產以來，衡陽廠區業績穩步增長，2017～2019年連3年進出口總額稱冠湖南全省企業，為衡陽地區提供穩定的就業機會，並帶動當地社區發展。

為落實永續經營，持續推動綠色循環措施的衡陽廠區，以1年時間落實廠區廢棄物分類、轉移、處理工作，近期通過UL機構最高白金級的UL 2799證書，實現廢棄物100％轉化率的零垃圾填埋營運，為1月深圳龍華園區將成為「零廢園區」示範基地後另一具體實踐。

為優化內部公司治理，鴻海衡陽廠近年來陸續設立6大類26種員工溝通管道，透過定期傾聽基層員工聲音，保障同仁職場與生活權利。廠區內陸續升級廠區的基礎設施，改善員工辦公及住宿環境，並推動一系列娛樂團康活動，舉辦上百餘場活動豐富員工業餘生活。

RBA於2018年啟動負責任工廠計畫（RFI），鴻海主動參與認證評選，希望確保衡陽廠區嚴格遵守產業標準。欲取得一星認證，須符合RBA VAP審核分數高於160分且無優先級缺失項、工廠領導者取得RBA證書、設立可供員工向工廠管理者提出建言的平台等3條件。

鴻海表示，此次衡陽廠區是該廠區服務的客戶在中國大陸第一個獲得此認證的廠區。未來會透過攜手客戶、合作夥伴的通力合作，持續優化同仁的工作環境，同時在廠區內建立起多元溝通管道。未來將持續透過中立第三方外部單位，持續檢視ESG成果並定期對外報告。