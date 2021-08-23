因各國仍受新冠肺炎變異株Delta影響，提振黃金避險需求，帶動金價上揚，但因美元於9個月高點震盪而限制漲幅，另外鈀金跌多反彈逾1%，而白金則重回1000美元大關；截至台北時間8月23日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲3.7美元，報每盎司1787.6美元。

9月白銀上漲0.013美元，報每盎司23.125美元。

10月白金上漲8.8美元，報每盎司1003美元。

9月鈀金上漲32美元，報每盎司2308.5美元。(商品行情網)