《商情》黃金亞洲電子盤續揚 10:532021/08/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因各國仍受新冠肺炎變異株Delta影響，提振黃金避險需求，帶動金價上揚，但因美元於9個月高點震盪而限制漲幅，另外鈀金跌多反彈逾1%，而白金則重回1000美元大關；截至台北時間8月23日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲3.7美元，報每盎司1787.6美元。 9月白銀上漲0.013美元，報每盎司23.125美元。 10月白金上漲8.8美元，報每盎司1003美元。 9月鈀金上漲32美元，報每盎司2308.5美元。(商品行情網) 《大陸產業》中央重手嚴打陸企 後續無人知曉 《商情》逢低買進 大馬棕櫚油反彈 #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》易華電H1獲利倍增 Q3營運續揚 08:032021/08/23 財經 工商社論》大陸互聯網的昨是今非和未來趨勢 04:102021/08/23 財經要聞 東南亞疫情燒 晶片又告急 車商被迫減產 04:102021/08/23 財經要聞 《期貨》三大期指齊揚 9月台指期狂飆239點 09:112021/08/23 財經 《電子零件》信錦前7月每股盈餘1.42元 H2審慎樂觀 08:372021/08/23 財經 《國際產業》看不到盡頭 車用晶片荒恐持續數年(2-1) 08:372021/08/23 財經 《國際產業》看不到盡頭 車用晶片荒恐持續數年(2-2) 08:372021/08/23 財經 台股殺1600點後 止跌訊號浮現？只要三天看1關鍵數字 05:162021/08/23 財經 落實ESG 遠雄人壽已有三棟綠建築 04:102021/08/23 金融．稅務 《晨間解盤》離底部不遠了 拚漸回穩(倫元投顧提供) 07:462021/08/23 財經 兩岸一家人》岳父的秘密 00:442021/08/23 兩岸徵文 財經熱門新聞 糟了！晶片缺貨太嚴重 特斯拉營運驚爆恐怖危機 - 財經 浦東機場貨運暫停 航空運價倍增 - 財經焦點 - 中國時報 大陸協助塔利班開採28兆礦產？前阿富汗央行總裁這樣看 - 財經 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 飯店業豁出去 首見零房費求生 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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