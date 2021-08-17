奧麥斯最快明成颱 接近台灣時間曝 氣象局最新說明

12號颱風「奧麥斯」最快明生成！未來將朝西移動，預估往台灣至菲律賓之間海域通過的機率較高，仍存有變數；若接近台灣，時間點落在本周五、六，天氣更不穩定。今午後受熱對流發展影響，局部地區有明顯陣雨或雷雨。

一熱帶性低氣壓正在關島附近朝西移動，時速相當快，逾25公里。預估它最快會在明天發展成今年第12號颱風「奧麥斯」，不排除對台灣造成影響，有待觀察。

預估颱風生成後持續朝西走，最接近台灣的時間點落在周五、周六。（中央氣象局提供）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指該低壓於未來幾天的不確定性仍大，目前看來琉球海域至呂宋島海域，這一大片範圍都是它可能通過的地方，當然也包括台灣。

不過吳德榮認為，各國預報模式中，能描繪出「奧麥斯」完整路徑的僅佔少數，代表沿途有不利其發展的環境存在，顯示它極可能在移動過程中夭折，「能不能健健康康的抵達」，現在看還太早。

今天氣持續不穩定，午後降雨機率高，局部地區有陣雨、雷雨，甚至「劇烈天氣」。上半天晴朗無雲，北部24至36度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至36度。

若颱風生成並往台灣來，最接近的時間點落在周末前後，屆時天氣如何，得視颱風動態而定，一直到下周一（23日），都有風雨可能。