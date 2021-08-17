(17：05更新)中央氣象局發布豪雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(17)日新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。至於台灣東方海面的熱帶性低氣壓，到底會不會形成今年第12號颱風「奧麥斯」？中央氣象局表示，目前仍維持熱帶性低氣壓的強度，預估周五、周六路徑會開始偏北，若大幅度北轉，成颱機率將降低，預計周五是離台灣最近的時候，若增強為颱風，仍有機會發布海上警報。

豪雨特報。(圖/氣象局)

氣象局最新資料顯示，熱帶性低氣壓TD14今(17)日14時的中心位置在北緯13.3度，東經143.7度，以每小時24公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

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氣象局指出，根據過去幾小時的觀測，仍將維持熱帶性低氣壓的強度，預估未來路徑將偏西、向西北西移動，周五、周六路徑可能修正偏北，若大幅度北轉，成颱機率將降低，可能會以熱帶性低氣的強度接近台灣，會不會影響台灣，還要持續觀察。

氣象局表示，隨著鋒面向南移動到台灣北部海面，明(18)日天氣會比今天不穩定，太平洋高壓將向東退，馬祖今天稍晚開始下雨，明天花東地區午後有局部陣雨，明中午以後容易出現較大雨勢，高溫將略降一、兩度，周五開始太平洋高壓籠罩，將恢復白天晴朗炎熱，午後有局部雷陣雨的天氣型態。