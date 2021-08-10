張鳳書近日作客《大尋寶家》不只帶收藏的寶物讓秦老闆鑑定，也特地介紹新書《高效率癌症照顧心法》，述說自己照護罹癌家人的心路歷程，張鳳書說：「這條路上滿黑的，當有人幫你點一盞燈的時候，等妳走過那個隧道，回頭看那個黑黑的隧道，妳也希望給後面的人一盞燈。」

張鳳書回想起當時因爸爸手術結束，醫師請家屬進去看切下來的癌細胞，妹妹因為剛吃飽，看完後馬上反胃，雖然醫師是想讓她們認識一下癌細胞，但張鳳書自曝有陣子因為看了爸爸手術切下來的癌細胞而食不下嚥，不敢吃內臟，事後張鳳書姊妹倆苦中作樂，開玩笑說：「我們都沒有那麼了解爸爸，誰真的有摸過爸爸的內臟。」也笑說觸感其實還不錯。

張鳳書帶來的寶物中，其中有個鑽戒是她買給自己的生日禮物，當時剛好接演八點檔《台灣霹靂火》，那時候就是工作和買東西，她開心說：「珠寶店老闆說這個鑽石戒指保值性很高，很適合收藏。」豈料秦老闆卻直指這是個騙人的鑽戒檯子，主石很爛，配的碎鑽也都是破的，丁靜怡聽到驚訝喊：「秦老闆很少會這樣直接說！好恐怖！」讓張鳳書直呼：「鑽石這麼硬的東西，他都能搞破的來湊成這樣一組，真的很過分！」

張鳳書還提起當年拍攝八點檔時，幾乎整年都是在行軍椅上睡覺，最長曾經有7天沒有闔過眼，還指出早期在攝影棚內拍《飛龍在天》，想說去便利商店買咖啡，當時身穿古裝的全白水衣，剛好遇到全台大停電，所以就暗中摸黑到便利商店，結果把店員嚇死了，店員還以為自己看到鬼了，也由於古裝造型拆卸很花時間，所以就乾脆頭上的髮飾都不卸，張鳳書透露：「我就記得我開車開一開，聽到旁邊機車騎士就大叫，接著他就摔車了！」節目每周一到周五晚間7點播出。