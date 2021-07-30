國民黨今天公布最新民調。（國民黨提供）

疫情嚴重衝擊人民生計，傳出政府擬比照去年發放振興劵，行政院則說仍在研究規劃。國民黨今天表示，去年發放振興三倍劵，從設計、印製到發放就花23億元，等於全台每人多出100元，逾6成6民眾支持全民普發現金紓困，呼籲政院勿再搞緩不濟急的振興劵，應順應民意直接發現金。

根據國民黨的最新民調指出，66.1％民眾支持全民普發現金紓困，只有30.5％不支持；進一步交叉分析，逾五成（53.4％）的民進黨支持者、高達近七成（68.1％）的無政黨傾向的民眾皆支持普發現金紓困。

文傳會主委王育敏表示，為了呼應人民心聲，各縣市政府與議會相繼提出協助民眾度過難關的振興紓困方案，金門縣即規劃普發每位縣民現金3千元、台南市議員謝龍介捐贈現金100萬元給市府協助幫助弱勢、桃園市議會國民黨團提動議建請市府普發市民現金5千元等。

藍委洪孟楷指出，去年發放振興三倍券，從設計、印製、發放就花近23億元，等於全台每人多出100元；若發現金直接入帳戶，幾乎零成本且能夠最即時紓困，不用等待印製的時間，也不用拿現金換的繁瑣程序；且國際間的紓困振興方案也多以發現金為主。

民調也顯示，超過六成（62.3％）民眾觀察，台灣目前的疫苗到貨數量以及施打規劃，並不能滿足民眾回復正常生活的需求；近6成（59.8％）民眾不認同政院以「疫苗足夠」拒絕藍營4縣市申購疫苗。

文傳會副主委王鴻薇說，蔡政府的疫苗與紓困政策完全背離民意，如今是「疫苗無能、紓困無方、人民無奈」，疫苗面臨斷炊，目前有386萬人獨鍾莫德納，仍有285萬人要打第2劑，共670萬人在等待莫德納，但政府卻說存量不到70萬，面對疫苗荒，試問600多萬民眾要等到何時。

另外，民調也問民眾對「不在籍投票」的看法，高達近七成五認同推行「不在籍投票」，讓民眾即便不在戶籍地也能夠順利投票來行使公民權利，僅19％表示不認同；交叉分析顯示，高達六成五民進黨支持者也支持推行「不在籍投票」。

國民黨表示，顯然「不在籍投票」為不分黨派的社會共識，要求蔡政府應該超前部署，儘早規劃並推行「不在籍投票」制度，讓國人的公民權利行使不會因疫情或其他非人為因素影響而受到延宕或損害。