張先生67歲，幾年前開始陸續聽到身邊好友或過往同事，因身體健康亮紅燈，甚至是因病太晚發現，導致救治不及失去寶貴性命，這讓他意識到該注意自己的健康狀態。有數十年菸癮的他，自覺身體也無大礙認為不需戒菸，最大的改變就是在前幾年開始每日服用聲稱吃了可以對身體好的藥錠，可以補足身體所欠缺的營養素，還可加強體內代謝排毒。

●小心來路不明不合格成藥的傷害

一日，兒子帶兒媳回家聚餐，無意看見家裡桌上多了幾罐沒看過品牌的藥錠便詢問父母，張先生回答：「聽朋友介紹說這個吃了對身體好，還真的有不少人打電話去電台見證，能有效改善身體問題。自己已經吃了4年多，這段期間身體也沒出太大狀況，好像真的可以有效顧健康。」

張先生的兒子一聽父親的回答，立刻制止父親繼續服用地下電台所販售來路不明的藥物，若有身體不適應尋求醫生才對，並隨即安排家父到北投健康管理醫院身體健康檢查。

健康檢查報告於當天檢查結束後不久隨即出爐，解說醫師指著螢幕上透過零輻射磁振造影（MRI）的檢查影像，左側腎臟有一處大小約4.3公分左右的腫瘤，後續經專科臨床醫師進一步確認，確診為早期腎臟癌。

●腎臟癌是泌尿道癌第二號殺手

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，若發生腎臟癌，可能伴隨有血尿、腰痛、腹部腫塊、體重莫名減輕、食慾不振、不明發燒、易感倦怠等，但這些症狀大多是在癌症已發展至中後期。像張先生幸運地在早期就發現較小的腎臟腫瘤，大部份都是藉由健康檢查才得以意外發現。

錢政平副院長進一步說明腎臟癌的好發年齡為40～70歲，偶爾會發生在幼年及年輕人，為僅次於膀胱癌的泌尿道癌第二號殺手。

而張先生的長期抽菸以及藥物濫用都是造成腎臟損傷的危險因素，吸菸者罹患腎臟癌的機率約為非吸菸者的2～4倍；不當的用藥習慣常常亂服成藥，也可能直接造成腎臟傷害，增加腎病變的機率。

●40歲開始 定期安排身體健康檢查

腎臟是人體淨水廠，每分鐘有將近1200CC的血液流需經由腎臟負責過濾雜質，是人體重要的器官。也由於腎臟癌或是其它腎臟疾病的發生早期不易有症狀，因此建議40歲開始最好為自己定期安排身體健康檢查。

常見的腎臟檢查方式有尿意檢查、血液檢查、腎臟超音波可初步輕鬆檢視腎臟健康狀況；或利用高階影像檢查如電腦斷層掃描（CT）及磁振造影（MRI）更可精準判定腫瘤位置、大小，更可以檢視是否已有擴散情況，對於後續治療有大的幫助。