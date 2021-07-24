女星何如芸16年前嫁給花蓮美崙大飯店董事長王敏錡，兩人育有一對兒子Brain和Bruce，2019年底傳出婚變正在打官司。而何如芸的兩個兒子目前都在新加坡念書，昨(23日)是小兒子Bruce11歲生日，何如芸無法親自面對面替兒子慶生，只好在家中陽台點仙女棒，跨海替兒子慶祝，她也承認因為思念兒子哭了一整晚。

何如芸傳出婚姻觸礁後，2個兒子就被送到新加坡念書，又因疫情已經使他們多日沒見面，只能靠視訊了解彼此近況。何如芸先前透露，大兒子上網看新聞才發現父母婚變消息，「有一天他突然傳訊息給我，拜託我離婚後可不可以不要再結婚？也不要生小孩？」讓何如芸悲從中來，強調對孩子的感情這輩子都不會變。

何如芸發文。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸先前在臉書透露，因為距離讓母子間的感情產生美感，「我已經不覺得我是媽媽，而是一個年長的好朋友」，她還透露某次大兒子Brain忽然打視訊電話給她，接通後還先挑明不是因為想媽媽，而是同學要求，問：「媽媽！我有同學想跟妳說話可以嗎？」，何如芸秒答應後，下秒見到兒子同學，對方竟說：「何老闆！妳演的戲真好看！」，讓何如芸哭笑不得「這稱謂」，但接著說：「可是，他同學喜歡他的媽媽，我自己的兒子，會覺得媽媽很努力嗎？」

何如芸和王敏錡離婚官司打了一年多。（圖／中時資料照片）

今年6月何如芸小兒子Bruce畢業，她因無法出席相當自責，昨小兒子過生日，何如芸祝福寫下：「病毒會一直變種，媽媽的愛永遠純粹，至死不渝」，她更在陽台點上仙女棒當蠟燭，拍照替兒子跨海慶生，而照片中可見被封美魔女的她穿著短褲，下半身細長嫩白美腿全露，何如芸更許願希望明年可以幫兒子過生日，「昨晚傷心哭了一整夜，此刻我真的非常非常想你」，粉絲也回覆安慰她：「大家一起祝Bruce生日快樂」。