高端新冠肺炎疫苗近日正式通過緊急使用授權（EUA），並取得專案製造許可，最快8月就能少量供應，而藝人吳鈴山和老婆之前報名第二期人體臨床試驗，如今終於解盲，夫妻倆都打到「真正疫苗」，而他也分享打完的身體變化和副作用。

吳鈴山去年和老婆黃崇蘭報名接受高端第二期人體試驗，更號召10位親友一起接種，今年3月試打第一劑，隔28天後再打第二劑，現終於完成試驗解盲，據《三立新聞》報導，夫妻倆接到醫院通知，他們打到的都是「真正的疫苗」，而非安慰劑。

夫妻倆解盲都打到真正疫苗。(圖／翻攝自臉書)

現在就等9月觀察保護力和抗體，而打完2劑疫苗的吳鈴山，過程中有無不舒服？他也透露第二劑打完後，有稍微拉肚子，但不確定是不是疫苗副作用，而他也強調沒有很不舒服，都是身體可以忍受的範圍。

因為已打到疫苗，吳鈴山也表示不會登記公費疫苗，把機會讓給別人。其實當時台灣還未打國際疫苗時，吳鈴山就帶老婆去施打國產疫苗接受試驗，也是演藝圈內第一對打疫苗的夫妻檔。

他也提到因為評估安全性無虞，認為可以替國家盡一份心力，還號召10名親友一起，包含74歲岳母，若真的成功，也可以幫助台灣人民。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。