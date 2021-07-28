高端疫苗納入公費疫苗選項，新北市長侯友宜28日總質詢被議員問到對高端疫苗是否有信心，就像很多人對台灣奧運選手都很有信心，新北市長侯友宜妙回，台灣選手都經過長時間訓練與認識，公開透明，就像桌球選手莊智淵為國付出，他就對他有信心，「他是我心中的金牌」。

新北市議員周雅玲表示，市長是未來明日之星，這幾天有幾個好消息包括高端納入公費，他詢問侯友宜是否對高端有信心，若民眾排到，是否會鼓勵民眾去打？

侯友宜強調，疫苗選擇是民眾自己的健康選擇方式，每個疫苗都要清楚公開透明，包括國產疫苗第三期試驗怎麼做，能不能符合國際標準公開透明，都要經過科學專業檢視。

周雅玲說，蔡總統都親自登記了，他問侯友宜「總統會去冒險，施打不確定、不穩定、不安全疫苗嗎？」

侯友宜強調，國產疫苗是科學、不是政治，他不是專家，但要公開透明，必須要跟國際等級一樣，讓疫苗在國際上通用比較重要。

周雅玲說，就像大家都對台灣奧運選手很有信心，市長卻一句話都不給「那麼吝嗇」。

侯友宜妙回，台灣的國手都是經過長時間認識，像是莊智淵為國家盡了最大心力，是他心中的金牌，這些選手長時間看到，且公開透明，是最具實力代表中華民國，「這是看得到的，這很重要」。

侯友宜說，目前他只打過一劑AZ，第二季因為忙著防疫還沒打，現在太多人打不到第一劑，希望趕快讓年輕人打，他還強調，身體是自己的，每個人都有選擇的權利。