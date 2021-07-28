隨著疫苗已陸續施打，女星陳珮騏在20日曬出AZ疫苗預約結果，她當時透露自己最想打的是高端，再來才是AZ，掀起網熱議，而陳珮騏則在昨（27日）已接種AZ疫苗，她也呼籲：「沒排到（疫苗）的想加選高端的也就開心的去加選吧」，並強調：「個人對疫苗偏好擺第二，全體防禦率才是最重要的！」

陳珮騏昨在臉書開頭就提到：「第一劑疫苗(AZ)解鎖達陣！」陳珮騏表示，在出門前還特別再快篩一次「是想說萬一…就別浪費疫苗啦！」而當問診醫生叫到陳珮騏的名字時，還喊她「市長夫人」，讓陳珮騏和醫生對視時還忍不住笑了出來，不過陳珮騏也透露：「打疫苗的時候忍不住還是縮了縮身體想哭，讓年輕的護理師安撫鼓勵了」，接種疫苗過程順利愉快。

陳珮騏臉書全文。（圖／取材自陳珮騏打氣團臉書）

打完疫苗的陳珮騏表示：「我也在為全體防禦率共同努力著！」之後拍戲就比較不那麼擔心，她感性說：「畢竟我只有一個人，真染疫自己有事沒關係，但同事們都有家庭、小孩」，陳珮騏也提醒，已排到疫苗的就依原預約去打「還沒排到的想加選高端的也就開心的去加選吧！」

陳珮騏呼籲：「總之～個人對疫苗偏好擺第二，全體防禦率才是最重要的！」她文末感謝醫療人員的辛勞之餘，也提醒「打完疫苗也還是有染疫風險呦」，強調仍要保持勤洗手和戴口罩的習慣。

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