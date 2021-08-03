衛福部食藥署昨宣布，已經完成4批高端疫苗的檢驗，並核發封緘證明書，允許開放施打，引發外界熱議，衛福部長陳時中為此給出解釋，表示若等EUA查驗登記過才量產，時間須等三四個月或半年不等，等於失去公衛緊急效益，對於陳的說法，資深媒體人黃暐瀚認為沒錯，但陳沒解釋的是，審查速度，採「國際標」，但審查嚴格度，怎就成「台灣標」？難道疫苗也搞雙標？

黃暐瀚今（3日）在臉書指出，5月總統蔡英文就宣布7月施打；6月10日才開解盲（二期期中），5月底就已經先簽約下訂；7月18號才剛通過EUA，怎麼8月2日，已經完成封緘？不是說封緘需要30天嗎？難道EUA還沒通過，就已經量產，開始封緘檢查？黃暐瀚稱，以上所述，全非虛構，陳時中認證，真的是還沒EUA（緊急授權），就已經開始「量產」、「送驗」、「封緘」，陳時中還補充說明，EUA就是這樣，要搶快，不然有什麼意義？

對於陳時中部長的說明，黃暐瀚認為，其實沒錯，去年底國際大廠「輝瑞BNT」、「Moderna」，也都是在取得EUA之前，就開始生產，所以所謂「高端神速」，這個速度，採用的，算是「國際標」。

然而，黃暐瀚指出，陳時中沒有跟台灣人民解釋的是，審查速度，採「國際標」，但審查嚴格度，怎麼就變成「台灣標」？各大疫苗，通通都有3萬人以上的「隨機、雙盲、臨床試驗」，高端沒有，怎麼就不要求了？黃批，審速，國際標；嚴謹，台灣標，疫苗，也搞雙標？