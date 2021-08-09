衛福部長陳時中日前簽署了BNT疫苗的EUA緊急授權，與此同時，永齡基金會卻在努力催疫苗，對此，資深媒體人李艷秋直言，看了高端進行緊急授權的日程，發現原來政府左手擋BNT，右手扶高端，飛快完成程序，為高端製造一個完美的出場，她更想起紅樓夢那句名言：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。

李艷秋今（9日）在臉書發文表示，8月3日，陳時中簽署了BNT疫苗的EUA緊急授權，BNT可以合法申請進口了，並表示，食藥署用最快速度進行公文。同時間，永齡基金會卻在努力催疫苗。

李艷秋恍悟，原來這支國際認證，全球超過100個國家使用的疫苗，台灣卻一直沒給緊急授權？若沒有緊急授權，則無法爭取藥廠優先排程，就算BNT願意早點出貨也無法進口。

比較一下同時間進行緊急授權的高端疫苗，李艷秋直言，沒比較沒傷害，6月14日高端申請緊急授權，因資料不全，延到7月底再審；7月18日食藥署突然宣布通過高端緊急授權，26日完成封緘，證實高端在6月底未通過緊急授權，就已經先送封緘檢驗並量產，27日高端成為公費施打選項，第6輪全部打高端。也就這麼巧，台灣從現在開始莫德納及AZ均告罄，在預約平台上的3個選項，只剩高端是有效的。

李艷秋稱，看懂了之後，這事就一點都不奇怪了：政府左手擋BNT，不讓它太早進口，右手扶高端，飛快完成程序，其他的國際疫苗又因為沒買夠面臨空窗，以此為高端製造一個完美的出場。現在政府最大的噩夢就是，若BNT在8月底9月初就到貨，預約高端的100萬人，有多少會變心改選BNT呢？BNT陸續抵達後，高端的競爭力何在？李並想起紅樓夢那句名言：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命，反正不管誤誰的命，就是不准誤百姓的命。