女星郁方與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚15年育有兩子一女，時常分享家庭幸福生活，令外界稱羨。今（21日）她透過臉書粉專表示和老公排隊打疫苗，事先已交代完遺言及想要的喪葬形式，並允許丈夫能立刻再娶。

郁方21日貼出三張與丈夫陳昱羲共同排隊等待打疫苗的自拍照，可以看到她戴著橘色口罩，粉色上衣搭配牛仔吊帶，老公則戴黑色口罩和穿著墨綠色休閒服，夫妻倆一前一後的坐在椅子上等候注射。郁方在文中表示：「我剛交待好遺言了，保單，房產，存款都沒有，我要櫻花樹葬。」她告訴丈夫如果自己不幸過世，同意對方能馬上再婚，想不到老公回：「誰會那麼傻氣？」

星友何如芸在文章下方留言：「他沒有那麼容易順心的啦……我遺書寫了也是當廢紙，去吧！」被網友笑虧：「二位美女！想太多了！不就打個疫苗」及以過來人身分安撫沒那麼恐怖，「我昨天也打疫苗，沒發燒，只有手臂有一點痛，放心沒問題的，記得多喝水多休息」；另一派網友則心有戚戚焉，「大家都一樣，打疫苗先交代遺言哈哈」、「要去打疫苗真的會想很多」、「原來不是只有我～會那麼悲觀」。

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