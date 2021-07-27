對於中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。民進黨立委高嘉瑜在臉書表示，她立刻決定取消已預約的疫苗，等待下一波意願登記完成再施打高端。但她還是認為高端必須取得國際認證，才能讓國人有信心。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自今(27)日14時起重新開放意願登記，請18歲(含)以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益；另此次開放，將新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。

指揮中心說明，此次重新開放意願登記，除新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，後續才會收到預約簡訊提醒。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，簡訊提醒符合預約資格的民眾，收到簡訊提醒者記得進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

民進黨立委高嘉瑜在臉書表示，得知高端已可預約，立刻決定取消已預約的疫苗，等待下一波意願登記完成再施打高端。她表示，高端不可怕，可怕的是有疫苗不去打，但她還是認為高端必須取得國際認證，才能讓國人有信心。

高嘉瑜強調，雖然她支持台灣生技產業、支持台灣必須有自己的國產疫苗，但還是必須按步就班，開大門走大路，用最嚴格的標準審查，才能禁得起質疑跟檢驗！