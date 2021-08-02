防疫警戒降級，許多民眾出遊放輕鬆，如果要到玉山國家公園，就要注意道路開放時段，到塔塔加的新中橫公路為上午7點至下午5點半；往梅山的南橫公路則為上午8點至下午3點開放，且周二及周四封閉。

中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒降至第二級，國人紛紛出遊，各地遊客數量都有明顯增加。玉山國家公園管理處提醒民眾，位於海拔2600公尺的塔塔加地區氣溫比平地低15℃，即使山下正值酷暑時節，要上山兜風透氣的民眾，也須備妥禦寒衣物及雨具，因為山上的午後雷陣雨，會讓人又溼又泠。

劇烈天候變化如雷雨或強降雨，可能導致道路崩塌、身體裝備淋溼而失溫及雷擊等風險；由於台灣交通發達，民眾開車在短時間內就從平地抵達海拔3000公尺以上的高山，而人體在超過2500公尺就會因為低壓、低氧環境產生高山反應，建議要循序緩上並注意身體狀況，若突然就抵達高海拔地區，可能會因身體調適不佳、氣溫變化過大，導致意外發生，在緩慢上升高度的過程中，如發現身體狀況不佳就要趕快下山。

玉管處提醒民眾，目前還在疫情警戒第二級，登山活動也尚未開放，請大家再忍耐一陣子。玉管處人員及保7總隊第6大隊員警，也持續為預防人潮群聚、疫情措施宣導、防疫秩序維護等工作努力，即便夜間也會出動巡邏勤務，避免民眾誤入封閉區域從事登山活動，民眾從事戶外活動，仍必須遵守防疫規範，並且注意自身的體能及健康狀態。