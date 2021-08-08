國內疫苗供應尚未全面，各類疫苗施打名單是各界關注的焦點。立委林奕華表示，關於疫苗施打第二類名單，她在造冊名單上發現包括由食藥署吳秀梅署長擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心。

林奕華表示，根據中心介紹網站（https：／／www.cde.org.tw／about／），「中心工作內容為藥品審查、醫療器材、諮詢輔導、醫療科技評估和國際合作，這個單位人員怎會是第一線防疫人員？這可不是今天記者會陳時中部長含混帶過即可。」

林奕華表示，食藥署到6月23日疫苗造冊人數，除編制內529人，還包括編制外的臨時人員408人、委外駐點193人、替代役51人，還有財團法人醫藥品查驗中心175人。

林奕華表示，她的辦公室團隊進一步調相關人員的工作性質是否符合第一線防疫人員的定義，以及確定是否有在食藥署的投保資料，但衛福部用疫苗注射為醫療行為屬特種個資，投保資料亦屬個資，所以都無法提供。

不過，就算調不到細部資料，但仍發現造冊對象竟然也包括由食藥署吳秀梅署長擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心。林奕華質疑，根據中心網站資料，這個單位人員怎會是第一線防疫人員，需要再繼續追。