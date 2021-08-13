中央流行疫情指揮中心上月27日起調降全國疫情警戒標準調降至第二級，勞動部自也從恢復各類技能檢定受理報名及測試，為確保應檢人及相關試務人員安全及健康，勞動部依指揮中心發布通則性原則今天訂定「技術士技能檢定防疫措施指引」，以加強防疫措施及健康管理，共同落實我國防疫工作。

技術士技能檢定防疫措施指引除分別就測試前、測試當日及測試後不同階段防疫措施加以規範外，更明定試務相關工作人員擔任試務工作前應完成接種疫苗第1劑達14日或於首次提供服務前提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明；另避免群聚感染，檢定作業將採分組、分流方式辦理；勞動部職能標準及技能檢定組組長謝青雲說，多數的試務人員如為校內教師、中高齡者多數已完成接種1劑疫，至於未能接種疫苗，將提供快篩試劑補助。

勞動部提及，若應檢人如為防疫規定所定管制對象者或有發燒情形者，不得參加技能檢定，並可選擇退費、延期擇日測試或調整辦理單位等作法；應檢人及相關試務工作人員應全程配戴口罩，並配合量測體溫及進行手部清潔或消毒，必要時亦得配合其他相關防護器具，確保他人及自身安全及健康。