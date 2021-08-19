台北市今日僅新增2例境外移入個案，分別來自美國、沙烏地阿拉伯，於檢疫期間採檢確診，本土個案則2度「嘉玲」。有關北市台電大樓職場群聚案，由於第3例確診的孕婦小孩確診，該童就讀的幼兒園將停課14天、總計匡列13名幼童與教職員居家隔離，全校停課3天、確診班級停課14天。

北市昨公布2起職場感染，分別為中正區A職場（台電大樓）和北投區B職場。疾管科長張惠美今日表示，台電案為大型職場，員工數超過2000人，7月下旬出現的首例個案，感染源尚在釐清中，11日確診的第2例已匡列28人、擴大採檢75位，風險對象96人，快篩結果皆為陰性。

張進一步指出，台電案中第3例確診的孕婦（案16001），其家中1名孩童確診，採檢出現1名陽性，其餘皆為陰性，目前尚在員工追蹤採檢結果。上午雖傳出1名職場員工快篩陽性的消息，但核酸檢測（PCR）結果為陰性，現收治於醫院觀察，明日還會再採檢一次。

有關孩童確診狀況，張說，該案目前尚未有案號，其目前就讀幼兒園，年齡未滿5歲，進行疫調後，已匡列同班11名小朋友，未來將有1名照顧者陪同隔離，教師則有2人被匡列隔離、3人自主健康管理，全校也因此停課3天至21日，確診小孩的班級將停課14天至9月1日。

此外，針對北投職場1周出現3例個案，張說，最初2例為新北「花蓮旅遊團」個案，其工作地位於北市，雙雙於15日確診後，該公司同樓層員工112人於16日完成採檢，其中1人陽性，為該職場第3例（案15991）。

張表示，案15991總計匡列113人居家隔離、462人自主健康管理，昨已完成相關場域清消，考量該職場員工人數眾多，昨也安排5部行動篩檢車於北投區2處學校，協助擴大採檢，18日已完成採檢453人，篩檢結果皆為陰性。

衛生局也在稍早公布案15991、15992及16001的足跡，有搭乘台北捷運和682公車。張表示，案15991匡列113人居家隔離、29人自我監測，15992匡列35位，目前21人陰性，案16001則是匡列76位居家隔離，擴大採檢203人，部分進行自主健康管理，沒有司機被匡列。