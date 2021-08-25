新北永和社區同棟5確診 明凌晨解隔離 230人採檢結果出爐了 15:152021/08/25 中時 葉德正 、 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永和社區26日凌晨解隔離 230採檢結果出爐了。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永和區某社區日前傳出不明感染源，新北市長侯友宜下令同棟隔離，隔離期限將在26日凌晨解隔，新北市長侯友宜今表示，230人在解隔前採檢，全數都是陰性，接下來將進入7天自主健康管理時期，感謝市民配合，阻斷社區傳染鏈。 侯友宜表示，新北市今天新增0人，但不要只看到1天的0人，新北市33處篩檢站持續運作，呼籲市民有疑慮就來篩檢，免費為各位做PCR，社區感染源還沒完全清除，繼續努力，找出隱形傳播鏈。 全運會10月開幕 新北防疫計畫已函報教育部 金門將發5000紓困金 侯友宜曝新北振興措施進度 #新冠肺炎 #台灣 #社區 #永和 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸姓作家接種高端疫苗猝死 檢方26日解剖釐清死因 15:012021/08/25 社會 校園接種站退場 社區活動中心接棒 04:102021/08/25 地方新聞 解放軍演習連4天 3大海域禁航 04:102021/08/25 產業財經 全新獨家餐飲登場搶客 04:102021/08/25 時尚消費 中秋禮盒旺季 庇護工場衝買氣 04:102021/08/25 地方新聞 大陸疫情拐點將至 中秋可望出行 04:102021/08/25 焦點新聞 振興五倍券地方頻加碼 侯友宜：新北特惠券金額會比去年高 15:452021/08/25 政治 麟洋悠遊卡爆違法恐被迫離隊 經紀人說話了 14:292021/08/25 娛樂 兩岸新時代》北京實習記者 第一次外出踩點 06:502021/08/25 兩岸徵文 義民祭神豬賽 22頭參賽創新低 04:102021/08/25 地方新聞 民眾黨民調連跌2個月 港媒曝「這件事」恐上演神逆轉 13:212021/08/25 政治 生活熱門新聞 打高端累計4死 基隆40多歲女接種後手腳麻痺 送醫不治 - 生活 高端開打3日4人猝逝 陳時中揭停打關鍵 - 生活 基隆40多歲女打高端猝逝 張上淳曝死因 - 生活 打完高端再傳1死 桃園44歲男今昏倒不治 - 生活 疫苗終於供過於求了 盧秀燕曝：2萬劑高端尚無人預約 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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