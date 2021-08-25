永和區某社區日前傳出不明感染源，新北市長侯友宜下令同棟隔離，隔離期限將在26日凌晨解隔，新北市長侯友宜今表示，230人在解隔前採檢，全數都是陰性，接下來將進入7天自主健康管理時期，感謝市民配合，阻斷社區傳染鏈。

侯友宜表示，新北市今天新增0人，但不要只看到1天的0人，新北市33處篩檢站持續運作，呼籲市民有疑慮就來篩檢，免費為各位做PCR，社區感染源還沒完全清除，繼續努力，找出隱形傳播鏈。