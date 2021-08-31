中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照）

國內今日新增4例新冠肺炎確定病例，分別為3例本土及1例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。日前自美國返台的突破性感染機組員案16066，匡列的26人都是陰性，指揮官陳時中說，此案對周遭社區的影響看起來還好。

今日新增的3例本土病例為2男、1女，介於30多歲至60多歲，其中1例於今年 8月16日發病，另2例於8月30日發病。個案分布為新北市2例、台北市1例；3人中有2人關聯不明，1例疫調中。

另外，今日也新增1例境外移入個案(案16105)，為英國籍30多歲男性，未接種疫苗，自述6月曾於英國確診，8月17日持搭機前三日內檢驗陰性報告來臺工作，入境後至集中檢疫所採檢陰性並檢疫，8月30日進行期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，集中檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

確診個案中個，今日新增1死，為本國籍60多歲男性(案16093)，8月8日於越南確診，8月28日搭乘醫療專機返臺後至醫院採檢並治療，8月29日確診，8月30日死亡。5月11日至8月29日累計公布14784位確診個案中，已有13676人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

截至目前，國內共累計15995例確診，分別為1414例境外移入，14528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。去年至今累計835死，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。