義大利一名婦人近日在煙草行購買2張刮刮樂彩券，沒想到其中一張竟中了50萬歐元（約新台幣1630萬）大獎，讓她又驚又喜，急忙回到店家兌獎，當時店員把彩券遞給老闆做最後檢查，沒想到對方才剛拿到手，就立刻轉身跳上摩托車逃跑，雖然最終警方在機場將老闆逮捕，但這張中獎的刮刮樂彩券仍下落不明。

根據義大利媒體報導，這名義大利婦人本月3日到那不勒斯（Naples）一間菸草行購買2張刮刮樂，刮開後發現其中一張中了50萬歐元大獎，急忙回到店裡請店員幫忙確認，隨後店員又將刮刮樂遞給老闆再次檢查，沒想到對方一把彩券拿到手就立刻將其塞進口袋，並戴上安全帽、跳上摩托車逃離現場。

婦人見狀急忙報警，老闆因此以涉嫌竊盜罪遭到通緝，5日他在羅馬的菲烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）被邊境警察逮捕，落網時他的身上帶著一張前往富埃特文圖拉島（Fuerteventura）的機票，準備搭機離開，但卻沒有找到那張價值50萬歐元的刮刮樂。

目前調查人員仍在尋找那張消失的刮刮樂，為了防止有心人士非法兌現，負責刮刮樂獎金的義大利稅務局已經凍結所有分發給這間菸草店的刮刮樂卡號。