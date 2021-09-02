雲林崙背、二崙地區，今晚無預警停電，共2萬多戶受影響，許多人摸黑吃飯、沒冷氣吹，紛紛上網抱怨。台電表示，肇因供電設備故障，目前正搶修中，已逐步恢復供電。

今天晚間6時許，雲林縣崙背鄉、二崙鄉一帶突然停電，許多人吃飯吃到一半，只好打開手機手電筒照明，家裡也沒冷氣可吹，熱到崩潰，紛紛上網抱怨。

台電雲林區管理處表示，因供電設備故障，造成雲林縣二崙、崙背一帶停電，最高影響戶數為2萬4780戶，目前搶修中，已逐步復電。