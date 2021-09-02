雲林2萬多戶無預警停電「熱到崩潰」 台電搶修中 21:362021/09/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林2萬多戶無預警停電「熱到崩潰」 台電搶修中。（示意圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林崙背、二崙地區，今晚無預警停電，共2萬多戶受影響，許多人摸黑吃飯、沒冷氣吹，紛紛上網抱怨。台電表示，肇因供電設備故障，目前正搶修中，已逐步恢復供電。 今天晚間6時許，雲林縣崙背鄉、二崙鄉一帶突然停電，許多人吃飯吃到一半，只好打開手機手電筒照明，家裡也沒冷氣可吹，熱到崩潰，紛紛上網抱怨。 台電雲林區管理處表示，因供電設備故障，造成雲林縣二崙、崙背一帶停電，最高影響戶數為2萬4780戶，目前搶修中，已逐步復電。 高雄4.9規模地震 那瑪夏區電桿損壞30戶停電 墨西哥灣區煉油廠恢復產能 艾達災損上看200億美元 #停電 #台電 #供電 #雲林 #故障 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電孕婦婆婆今確診 黃珊珊：社區仍有隱形傳染源 16:342021/09/01 生活 《國際產業》殼牌電動車充電樁布局積極 計畫英國裝配5萬個 13:092021/09/01 財經 優化授信品質、開創多元獲利 臺灣企銀營運穩健增長 15:562021/09/02 財經 出門前2個小動作就能省電 台電傳授妙招：效果佳 09:032021/09/02 生活 婆婆解隔前確診 台電染疫孕婦1傳3 04:102021/09/02 焦點要聞 環評過關 橋頭園區 年底開放企業選地 04:102021/09/02 財經要聞 颶風艾達襲美南岸釀4死 路州恐一個月沒水沒電 12:092021/09/01 國際 才下過大雨 嘉義逾2700戶無預警停電 台電回應了 20:432021/09/02 生活 憂俄加強施壓 烏克蘭尋求拜登支持軍隊現代化 17:082021/09/01 國際 LUXGEN URX連續兩年榮獲德國iF設計獎 新推出URX ADAS巡弋版 13:592021/09/02 生活 天氣不穩定偶有雨 用電量估3780萬瓩 11:102021/09/02 財經 生活熱門新聞 更強雷雨來了 明起這裡雨最大 下周恐又有颱風 - 生活 高端接種人數雪崩 打不完怎麼辦？他曝這群人瑟瑟發抖中 - 生活 鼻塞一個月張嘴就散發腐臭味 中年男就診結果醫嚇壞：三期了 - 生活 貨艙內拆「復必泰」布條違不違法？關務署回應令人咋舌 - 時事 2022世界大學排名出爐 台40校入榜 台大掉出百名外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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