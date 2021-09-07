近期台灣天氣從夏季炎熱天氣要逐漸轉為秋季，7日晴朗穩定，讓預估用電量較前幾日增加，台電估算尖峰用電降為3800.0萬瓩，供電燈號持續亮出供電充足的綠燈。

氣象局預估，7日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，夜晚及清晨新竹以南沿海地區有零星短暫陣雨。

根據台電網站顯示，7日預估最高用電3800.0萬瓩，尖峰使用率90%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力仍估4182.8萬瓩，預估尖峰備轉容量414.8萬瓩，備轉容量率為10.07%，供電燈號亮出供電正常的綠燈。

值得注意的是，本周由於氣候穩定，且時序入秋後，用電量已較夏季減少，預估尖峰負載落在3680萬瓩至3780萬瓩之間，備轉容量有382萬瓩至442萬瓩之間，亮出供電穩定的綠燈。