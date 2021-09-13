科技部今天公布三大科學園區上半年營運狀況，受惠於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上宅經濟熱度不減及車市升溫，園區2021年上半年營業額在疫情下突破成長達1兆7128.28億元，較去年同期提升3447.23億元，成長25.2％。

同時，三大科學園區整體出口額高達1兆2799.92億元，較去年同期成長22.6％；就業人數也增加到29萬5003人，較去年同期成長3.5 ％。

科技部表示，科學園區2021年上半年營業額達1兆7128.28億元，其中竹科7439.72億元、成長31.42％；中科4827.92億元、成長11.48％；南科4860.64億元、成長31.74％。

科技部說，竹科在電子及資通訊等高科技產品成長力道強勁；中科受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，在疫情之下逆勢締造亮眼成績；南科拜賜於全球通訊、高速運算等先進晶片持續帶動相關需求，以及全球最先進5奈米製程持續在南科放量成長，表現再創新高。

以六大產業分析2021年上半年營業額均突破成長，積體電路產業成長24.29％，主要為5G、AIoT及遠距商機等對半導體高階產品需求擴增；光電產業提升35.44％，為六大產業中提升最多者，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及面板漲價等因素帶動下，營業額大幅成長；電腦及周邊產業成長20.77％，全球通訊已進入5G世代，車用晶片市場規模呈成長趨勢，另疫情也帶動了遠距商機相關設備採購。

通訊產業成長14.19％，受惠於5G及車市升溫，為智慧聯網應用帶來商機，使營業額大幅成長；精密機械產業成長15.75％，在馬達、汽車、加工機市場逐步復甦，且半導體及電子產品持續擴產，帶動相關設備的需求下，營業額成長；生物技術產業成長14.58％，反映疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，帶動營業額成長。

展望下半年，科技部表示，全球景氣穩定成長，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求擴展，晶圓代工等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，預估下半年園區整體表現也將呈現亮眼佳績。