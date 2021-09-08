受到去年新冠肺炎疫情爆發，衛福部部長陳時中曾提及，未來國家衛生研究院將申請「疫苗二廠」，環保署專案小組今天審查國衛院送審的「新竹科學工業園區四期擴建用地竹南基地第5次環境影響差異分析報告」（生物製劑二廠）案，但環委要求評估在園區內規劃感染性事業廢棄物處理設施可行性，要求補件再審。

開發單位表示，去年新冠肺炎爆發，因廠房設備不足，缺乏病毒與臨床檢體資訊，無法滿足我國自行研製疫苗需求，為解決國安防疫議題，疾管署指示國衛院籌畫「將生物製劑廠擴建成國家級疫苗廠（生物製劑二廠），並建置國家級傳染病檢體戰略平台資源庫」，因應未來突發的新興傳染病疫情，整體開發期程延長至2041年。

開發單位認為，此次開發可因應未來突發的新興傳染病疫情，迅速強化並提升國家疫苗自行研製能力；衛福部代表說，會興建疫苗二廠，主要是近年疫情爆發，原有疫苗一廠，但量能不足，未來疫苗二廠完工後，可以緊急生產100萬劑疫苗供第一線的軍警消使用，此外如新生兒卡介苗因較無市場效益，也可以由該廠生產。

但環評委員認為其中「高濃度化學廢液」要委外處理，並不排入廢水收集系統為原則，但擔心委外會有外洩危險，應評估自行設立「感染性事業廢棄物」處理設施；開發單位說，特殊的廢棄物，會由國衛院完整蒐集後再由專業廠商處理，國衛院是研究單位，如要自己設置廢棄物處理廠處理，會去討論效益的問題。

但委員仍要求評估在園區內規劃感染性事業廢棄物處理設施可行性，要求補件再審。