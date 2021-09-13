台南市救護人員近年歷經各種重大災難事件，有感大量傷病患急救後送時，綁在患者身上的檢傷卡易染汙或丟失，增加後端檢傷困擾，台南市消防局去年實施傷患資料E化制度，連結QR碼貼紙，今年8月起將QR碼貼上拍拍尺，套在患者手腕，避免染汙與丟失，醫院檢傷時掃碼即一目瞭然。

台南市消防救護隊員歷經維冠大樓倒塌、花蓮太魯閣號翻車等重大事故處理經驗，面對在小空間內處理大量傷患，綁在傷者手上的檢傷卡紙本容易沾血染汙，甚至在運送患者過程丟失，醫院接獲傷者時徒增困擾。

各縣市救護人員處理傷患時，一般會將檢傷卡以橡皮筋綁在傷者身上，遇上大量傷患時，容易在現場移動時髒汙，台南市消防局去年1月率先創新將現場傷患的檢傷卡以平板電腦資料上傳系統，轉成QR碼。

台南市消防局緊急救護科8月起，試辦在傷者手腕套上拍拍尺，依照尺色分為黑色為到院前死亡、紅色為重傷、黃色為中傷、綠色為輕傷，再貼上QR碼，作為「檢傷環」。

檢傷環防水又牢固，不易弄丟與髒汙，後端醫院掃碼即可了解傷者資訊，更適合災區現場快速檢傷使用。

台灣自2015年新北市八仙塵爆、2016台南維冠大樓倒塌、2018年花蓮0206地震、到近日臺鐵太魯閣號列車出軌事故，大量傷病患事故，隨時可能發生，台南市長黃偉哲表示，消防局用現有的成熟技術，發展更新面對災害挑戰，是推動智慧城市的展現。