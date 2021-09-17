29歲內湖警分局胡姓偵查佐，2019年偵辦毒品案時，將林姓男子移送法辦，事後卻與林互加LINE，林問胡是否有辦法不用觀察勒戒，胡竟回答「可以處理，但上面要有好處」，林因而匯20萬給胡打點，不料事後仍遭勒戒，林憤而舉發，士林地檢署17日偵結，依違反貪污治罪條例提起公訴。

起訴指出，胡2019年調派內湖分局偵查隊工作，7月底時偵辦陳男為首的販毒集團，發現林男向陳買毒，持搜索票前往搜出毒品，警訊後將林依毒品罪送辦。

胡、林兩人後來互加通訊軟體，林因毒品罪，後來收到觀察勒戒裁定書，便以LINE詢問胡男：「我可以罰錢，不要接受觀察勒戒嗎？」今年1月底時，胡竟回覆：「可以處理，但上面要有好處才會幫忙」。

2月3日下午，兩人約在新北市三峽區某咖啡店，胡又向林保證可以處理此事，林因此回家拿了20萬現金，後在另家熱炒店交給胡姓刑警。

此後胡不定期與林碰面，誆稱事情有在進行，並稱「給上頭5萬、請吃飯4萬」林向胡表示剩下的錢退還9萬就好，其他2萬給胡當酬勞，3月12日，胡匯了1萬5000元給林。

3月23日林卻遭新北檢通緝，24日遭警逮捕執行勒索，4月28日林執行完畢出所後，卻發現胡已失聯，氣得向警方舉發此案。

林因出示兩人的LINE對話紀錄，胡姓偵查佐無從狡辯，當庭坦承犯行，並將20萬犯罪所得繳回，士檢依貪污治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上之機會詐取財物」，將胡起訴，另因他已自白犯案，態度誠實，檢方也情建請法院減輕其刑。